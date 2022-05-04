Seyhan Soylu: Cübbeli Ahmet çok seksi, tahrik ediyor! Evli olmasa isterdim

Ünlü isim Seyhan Soylu'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Son dönemlerde Al Sana Haber adlı programda yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken nam-ı diğer Sisi, Haberler.com'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamalarla sık sık magazin dünyasına bomba gibi düşen ünlü isim Seyhan Soylu'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Sevilen isim geçtiğimiz haftalarda Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın'a benzemek için ameliyat olmuştu ve yeni haliyle herkesi şaşırtmıştı.

Seyhan Soylu, kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TAHRİK EDİYOR BENİ"

Soylu yaptığı açıklamada; Kıvanç Tatluğ ile birlikte olmaktansa Cübbeli Ahmet Hoca ile olmayı tercih ederim. Çok zeki bir adam. Zekası tahrik ediyor beni. İnanılmaz seksi buluyorum onu. Evli olmasa ve evlenme teklif etse kabul ederim.

Allah mesut etsin. Ben üçüncü, dördüncü eşi olamam... Allah çocuklarıyla birlikte hidayetini muhafaza etsin." sözleriyle gündeme oturdu.



"ORAL YAPTIRMAK İSTEYEN BEKÇİYİ VURDUM"

İlk suçunu da itiraf eden Soylu, 16 yaşında arkadaşlarıyla bir eğlence çıkışında bankta yatan bir bekçinin tacizine uğradığını ve sonrasında onu silahıyla ayağından vurduğunu söyledi.

Soylu açıklamasında; 'Hep beraber Taksim'de bankta yattık. O gün de bekçi geldi, biz bankta uyurken yaz günüydü, baktım fermuarını açmış, oral seks yaptırmak istemişti. Bende onun silahını alarak onu vurmuştum.' dedi

