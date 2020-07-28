Seyhan Yiğit: Gurur duyuyorum

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Seyhan Yiğit, Türkiye'de büyük kulüpler tarafından istenmenin gururunu yaşıyor.

Bayern Münih altyapısının ardından Nürnberg'e giden ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç milli futbolcu Seyhan Yiğit, "Türkiye benim ülkem ancak kariyerimi Almanya'da inşa etmeye başladım. Türkiye'den büyük kulüplerin benimle ilgilenmesi bana gurur veriyor ve doğru adımlar attığımı gösteriyor. Şu anda Nürnberg ile bir sözleşme var ve transfer sürecini Alman eski futbolcu Kevin Kuranyi'nin menajerlik şirketi 22sportsmanagment'te bağlı olan yetkilim Tevfik Şafak ile birlikte takip ediyoruz. Önümde uzun bir süreç var ve en doğru kararı almak sabırlı olmam gerekiyor" şeklinde konuştu. (Sporx)

