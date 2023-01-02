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Seyhan’da bin 236 sokak kedisini ücretsiz olarak kısırlaştırdı

02.01.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyhan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi, aralık ayı içerisinde bin 236 sokak kedisini ücretsiz olarak kısırlaştırdı.

Seyhan’da bin 236 sokak kedisini ücretsiz olarak kısırlaştırdı

Seyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi, aralık boyunca hafta sonu da dahil olmak üzere, 08.00-21.00 saatleri arasında, ücretsiz ve randevusuz olarak ‘Sokak Kedisi Kısırlaştırma’ operasyonları gerçekleştirdi. Profesyonel ekip ve uygun araç ve gereçlerle hijyenik koşullarda gerçekleştirilen operasyonlarda aralık ayında bin kedi hedefinin üzerine çıkılarak, bin 236 kedi kısırlaştırıldı. 2022’de kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı ise 3 bin 285 oldu.

BAŞKAN AKAY’DAN TEŞEKKÜR

Kısırlaştırma operasyonlarıyla hayvanların saldırganlığının önemli ölçüde engellendiğini dile getiren Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Sokak hayvanlarıyla ilgili yaşanan sorunların çözümü kısırlaştırmadan geçiyor. Yakın zamana kadar Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi’mizde yılda ortalama bin 500 ile 2 bin arasında sokak hayvanını kısırlaştırıyorduk. Son dönemlerde yaşanan sorunlar üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve merkezimizdeki mesai saatlerini yeniden düzenleyip, ekip sayımızı artırdık. Uzman ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla randevusuz ve ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla sadece aralık ayında bin 236 kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirdik. Duyarlılık gösterip sokak kedilerini merkezimize getiren hayvanseverlerimize ve emeklerinden dolayı çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“ONLAR CAN DOSTLARIMIZ”

Yaşam hakları gözetilerek sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için Seyhan’ın 99 farklı noktasında besleme çalışmalarının da aralıksız olarak sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Akay, “Haftanın her günü 99 noktada besleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tavuk kırıntısı, salam, sosis, sucuk, süt, mama, ekmek gibi gıda ürünlerinden oluşan günlük ortalama bir ton gıdayla Seyhan’daki sokak hayvanlarını besliyoruz. Onlar bizim can dostlarımız” diye konuştu.

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