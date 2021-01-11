YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Seyhanlı evde kaldı, sanatsız kalmadı

Seyhanlı evde kaldı, sanatsız kalmadı

11.01.2021 11:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyhan Belediyesi, kısıtlama günlerinde halka alternatif eğlence sunmak için başlattığı ve belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan etkinlikleri “evdekalsanatsızkalma” temasıyla bu hafta da sürdü.Cumartesi günü ağırlıklı olarak çocuklara yönelik içerikler ön plandaydı.

Seyhan Belediyesi, kısıtlama günlerinde halka alternatif eğlence sunmak için başlattığı ve belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan etkinlikleri “evdekalsanatsızkalma” temasıyla bu hafta da sürdü.
Cumartesi günü ağırlıklı olarak çocuklara yönelik içerikler ön plandaydı. Yayınlar ilk olarak sabah fitness ile başladı. Sabah sporunu Seyhan Belediyesi Spor Müdürlüğü eğitmenleriyle yapan Seyhanlı, hareketlerle evde kaldıkları için durağanlaşan yaşamlarına hız kattı. Seyhan Belediyesi kreş öğretmenleri de atık materyallerden sanat etkinliği bölümünde çocuklarla birlikte külah kukla yaptı. Rulodan penguen yapan öğretmenler, çocuklara el becerisi kazandırmaya çalıştı. Öğretmenler daha sonra “Mevsim Hikayesi” ile “Mevsimler Şarkısı”nı seslendirdi. Ayrıca Penguen Pondu’nun Hikayesi anlatıldı, penguen şarkısı söylendi. Akşam ise Grup Palkorembetiko konseri gerçekleştirildi.
Seyhan Belediyesi’nin pazar günü sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınlar sabah sporu ile başladı. Ardından Seyhan Belediyesi kreş öğretmenleri, atık materyallerden sanat etkinliği bölümünde tırtıl sanat etkinliği ve tuz boyama etkinliği gerçekleştirdi. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun işlendiği Kadın ve Toplum programında bilgilendirici sohbetler yapıldı. Pazar gününün son canlı yayını Düşler Bahçesi isimli çocuk oyunu oldu.
Seyhan Belediyesinin, Başkan Akif Kemal Akay’ın talimatıyla hayata geçirdiği canlı yayınları, kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler Seyhan Belediyesi Youtube kanalından videolara ulaşabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
1/

Adana Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:52
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:08

Adana Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Acembekiroğlu Eczanesi
Seyhan
Başak Eczanesi
Seyhan
Damla Su Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Erva Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
Gülşah Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Bilgili: "Ülkedeki herkesten özür dilemeli”

Bilgili: "Ülkedeki herkesten özür dilemeli”

Yüreğir’e bir spor salonu daha kazandırılıyor

Yüreğir’e bir spor salonu daha kazandırılıyor

Adana'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

FETÖ'nün askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı"na 15 yıla kadar hapis istemi

FETÖ'nün askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı"na 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da terör örgütü El Kaide şüphelisi tutuklandı

Adana'da terör örgütü El Kaide şüphelisi tutuklandı

Adana'da kuyumcu dükkanında hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı

Adana'da kuyumcu dükkanında hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.