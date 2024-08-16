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Seyir halinde yanmaya başlayan otomobil hurdaya döndü

İHA İHA
16.08.2024 10:49
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Bolu’da seyir halindeki Tofaş marka otomobil motor kısmında alev aldı. Bir anda alev topuna dönen otomobil yanarak hurdaya döndü.

Yangın, Seben ilçesine bağlı Kuzgölcük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seben’den Bolu istikametine seyir eden Burak Uzun idaresindeki 14 BG 544 plakalı Tofaş marka otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen aracını yol kenarına park etti. Motor kısmından yükselen alevler bir anda tüm otomobili sardı. Alev topu haline dönen otomobile Kuzgölcük köyünde yaşayan vatandaşlar köye ait su tankeri ile müdahale edip yangını söndürdü. Yangın nedeniyle alev alev yanan otomobil tamamen hurdaya döndü.

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