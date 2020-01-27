Kayseri'de seyir halindeki araç alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Erciyes caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Erciyes Kayak Merkezi’ne giden bir vatandaşın aracının motor kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla yolu kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Meydana gelen yangında yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

