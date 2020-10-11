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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

AYDIN HABERLERİ  | 11.10.2020 18:56 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay, Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nesrin Y.’ye ait Ford Fiesta marka otomobil, meteoroloji kavşağında seyir halinde ilerlediği sırada motor kısmından birden dumanlar yükselmeye başladı. Nesrin Y. otomobilini kenara çekip aracından inerek durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kuşadası İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Alev alan otomobile müdahale eden ekipler yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı.
Yangının çıkış sebebinin elektrik kontağından olduğu düşünülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

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