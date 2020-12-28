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Seyir halindeki otomobil yandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.12.2020 14:51 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Y.G., idaresindeki 33 BHH 88 plakalı PEUGEOT marka otomobil seyir halindeyken Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerine alev aldı.

Seyir halindeki otomobil yandı

Adıyaman’da, seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Y.G., idaresindeki 33 BHH 88 plakalı PEUGEOT marka otomobil seyir halindeyken Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerine alev aldı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen alevleri fark eden otomobil sürücüsü alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Seyir halindeki otomobil yandı

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