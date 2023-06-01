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Seyir halindeki tır alev aldı, sürücü canını son anda kurtardı

01.06.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’nin Kırcasalih Beldesinde seyir halindeki tırın dorse kısmının alev alev alması sonucu çıkan yangında, sürücü canını son anda kurtardı.

Tırın dorsesi yanarak yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, sabah saatlerinde Edirne-Uzunköprü karayolu Kırcasalih beldesinde meydana geldi. Seyir halindeki tırın dorsesi, bilinmeyen sebeple bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü, tırı durdurup, araçtan inerek canını son anda kurtardı. Tırın dorsesi ise alev alev yandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sebebiyle Edirne-Uzunköprü karayolunda yaklaşık 45 dakika trafik tek şeritten devam etti. Ekiplerin müdahalesinin ardından yol tekrar normal akışına döndü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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