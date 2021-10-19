Seyir halindeyken yangın çıkan işçi servisi kullanılamaz hale geldi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan seyir halindeki otobüs yandı.

N.K. idaresindeki fabrika işçilerini taşıyan 39 ABR 113 plakalı otobüs, 8 Kasım Mahallesi Eski Müsellim Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü, aracı durdurup 30 işçiyi indirdikten sonra alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürdü. Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi, çevredeki 3 araç, bir apartmanın dış kaplaması ile bazı dairelerin duvarları zarar gördü.

Yangında aracı zarar gören Serap Akcan, AA muhabirine, evinden dışarıya baktığında otobüsün yandığını gördüğünü söyledi.

Çok korktuklarını ifade eden Akcan, yangın nedeniyle araçları ve apartmanlarının zarar gördüğünü belirtti.

