Seyitgazi Ziraat Odası’ndan AKUT’a anlamlı destek

Eskişehir Seyitgazi Ziraat Odası Başkanlığından AKUT Eskişehir ekibine anlamlı destek geldi.

Eskişehir AKUT ekibine Eskişehir Seyitgazi Ziraat odası tarafından projeksiyon cihazı hibe edildi. AKUT Eskişehir Ekibi, AKUT Eskişehir kurumsal iletişim birim sorumlusu Ünal Şimşek ve AKUT Eskişehir mali işler sorumlusu Kadir Bozkurt, Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden’i makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Erden, çalışmaları hakkında AKUT ekibine bilgi vererek; ’’Elimizden geldiğince her zaman sizinle olmaya devam edeceğiz. Sizler insanlık için uğraşıyorsunuz. Bizler sizlere ne kadar destek verebilirsek bununla büyük bir mutluluk duyarız. Sizler insanlık adına bu işe gönül verdiniz, yani can kurtarmaya. Çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyorum’’ diye belirtti.

Daha sonra Eskişehir Seyitgazi Ziraat Odasının almış olduğu projeksiyon cihazı ziyarete gelen AKUT Eskişehir ekibine teslim edildi.

