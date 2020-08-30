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Seyitgazi’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.08.2020 14:43 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.Seyitgazi ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyitgazi AK Parti İlçe Başkanı Zekai Tunç ve ilçe protokolü katıldı.

Seyitgazi’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.
Seyitgazi ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyitgazi AK Parti İlçe Başkanı Zekai Tunç ve ilçe protokolü katıldı. Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kaymakam Kutsal Baytak’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmasıyla sona erdi.

Seyitgazi’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

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Eskişehir Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:49
Sabah
06:17
Öğle
13:04
İkindi
16:44
Akşam
19:40
Yatsı
21:03

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Cengiz Eczanesi
Odunpazari
Hakan Eczanesi
Tepebasi
İlkim Eczanesi
Odunpazari
İpekçi Eczanesi
Tepebasi
Ata Eczanesi
Odunpazari
Bal Eczanesi
Odunpazari
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