Seyitgazi’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.

Seyitgazi ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyitgazi AK Parti İlçe Başkanı Zekai Tunç ve ilçe protokolü katıldı. Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kaymakam Kutsal Baytak’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmasıyla sona erdi.



