YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Seyitgazi’de görev yapan cami imamları yaşlıların emrinde

Seyitgazi’de görev yapan cami imamları yaşlıların emrinde

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.03.2020 11:07 | Son Güncelleme

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde görev yapan cami imamları, evlerinden çıkmayan yaşlıların emrinde ihtiyaçlarını karşılıyorlar.Seyitgazi Kaymakamlığımız Vefa Destek Grubu çalışmaları çerçevesinde,Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayan Seyitgazili imamlar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyorlar.

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde görev yapan cami imamları, evlerinden çıkmayan yaşlıların emrinde ihtiyaçlarını karşılıyorlar.
Seyitgazi Kaymakamlığımız Vefa Destek Grubu çalışmaları çerçevesinde,Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayan Seyitgazili imamlar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyorlar. Seyitgazi İlçe Müftü Vekili Atilla Orhan; ’’Birliktelik bağlarımızın güçlendiği şu günlerde, Devletimizin almış olduğu korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Seyitgazi Kaymakamımız Kutsal Baytak başkanlığında oluşturulan Vefa Destek gurubuyla birlikte, evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşların tüm ihtiyaçlarını personelimiz ve imamlarımız tarafından karşılamaya çalışıyoruz. Bizleri yakından gören cemaatimizle duygu yüklü anlar yaşıyoruz. En kısa zamanda ülkemizin tekrar eski günlerine dönmesi için dua ediyoruz. Vatandaşlarımız 7/24 bizleri arayabilirler’’diye belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Yolcu taşıyan araçlar polis denetiminden geçiyor

Yolcu taşıyan araçlar polis denetiminden geçiyor

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Yüksekova’da genelgeye uymayan iş yerleri mühürlendi

Yüksekova’da genelgeye uymayan iş yerleri mühürlendi

Eskişehir Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:19
Sabah
06:43
Öğle
13:08
İkindi
16:38
Akşam
19:24
Yatsı
20:43

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Aslantaş Eczanesi
Tepebasi
Defne Eczanesi
Odunpazari
Nur Selin Eczanesi
Odunpazari
Nuralp Eczanesi
Odunpazari
Sunay Eczanesi
Tepebasi
Babadağ Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.