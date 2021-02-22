Şeyma Subaşı'dan yeni aşk pozu! Bilekliğinin fiyatı şoke etti

Instagram'da üç milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk dolu pozlarını yayınlamaya devam ediyor.

Sevgilisine sarıldığı yeni fotoğrafları "Güvende hissediyorum. Çok seviliyorum. Seninle kraliçe gibiyim. Aşığım" mesajıyla paylaşan Subaşı, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Mısırlı aşkıyla en özel anları sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı'nın kolundaki bilekliğin ve saatinin fiyatı ise dikkatlerden kaçmadı.

Subaşı'nın saati 144.148 TL iken bilekliğinin fiyatı ise 194.935 TL.

Uzun süredir Miami'de olan Subaşı pandemi demeden partiden partiye koşuyor.



