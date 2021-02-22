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Şeyma Subaşı'dan yeni aşk pozu! Bilekliğinin fiyatı şoke etti

22.02.2021 10:16 | Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı'dan yeni aşk pozu! Bilekliğinin fiyatı şoke etti

Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte verdiği yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Yatırımcı sevgilisine her fırsatta aşkını ilan eden Şeyma Subaşı'nın kolundaki bileklik ve saatin fiyatı ise şoke etti.

Instagram'da üç milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk dolu pozlarını yayınlamaya devam ediyor.

Sevgilisine sarıldığı yeni fotoğrafları "Güvende hissediyorum. Çok seviliyorum. Seninle kraliçe gibiyim. Aşığım" mesajıyla paylaşan Subaşı, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Mısırlı aşkıyla en özel anları sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı'nın kolundaki bilekliğin ve saatinin fiyatı ise dikkatlerden kaçmadı.

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Subaşı'nın saati 144.148 TL iken bilekliğinin fiyatı ise 194.935 TL.

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Uzun süredir Miami'de olan Subaşı pandemi demeden partiden partiye koşuyor.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu enişte yatırımcıymiş maşallah iyi yere yatırmış sermayeyi ama ölü yatırım geri dönüşü olmaz.Dünyada bi biz türkler bırde araplar ölü yatırımı severiz...
para para para.......

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