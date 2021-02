Şeyma Subaşı sevgilisiyle dudak dudağa! Kalçaya emojili sansür

Şeyma Subaşı, eski aşkı Guido Senia'dan sonra şimdi de Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile gündeme geldi. Şeyma Subaşı sevgilisiyle yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Sevgililer Günü'nde dudak dudağa pozunu paylaşan Şeyma Subaşı olay oldu.

Sevgilisiyle birlikte paylaştığı fotoğrafa "He is home" (evde) notunu düşen Subaşı sınırlarını zorladı. Subaşı paylaşımına "Beni sadece bugün değil, her gün dünyanın en şanslı kızı gibi özel hissettiren adam. Hayatımda olduğun için teşekkürler. Tamamen seninim" notunu düştü.

Dudak dudağa pozunu da paylaşan Şeyma Subaşı'na yorum yağdı.

Takipçilerinin bir kısmı Şubaşı'ya "Görmemişin bir sevgilisi olmuş" yorumlarında bulundu. Subaşı daha sonra ise sevgilisinin kucağında bir poz daha paylaştı. Mısırlı yatırımcının eli kalçasında olan Subaşı kalça kısmını ise emojiyle sansürledi.