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Şeyma Subaşı sevgilisiyle dudak dudağa! Kalçaya emojili sansür

15.02.2021 07:10 | Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı sevgilisiyle dudak dudağa! Kalçaya emojili sansür

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı bu sefer de Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile verdiği dudak dudak pozla gündem oldu. Şeyma Subaşı Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Şeyma Subaşı, eski aşkı Guido Senia'dan sonra şimdi de Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile gündeme geldi. Şeyma Subaşı sevgilisiyle yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Sevgililer Günü'nde dudak dudağa pozunu paylaşan Şeyma Subaşı olay oldu.

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Sevgilisiyle birlikte paylaştığı fotoğrafa "He is home" (evde) notunu düşen Subaşı sınırlarını zorladı. Subaşı paylaşımına "Beni sadece bugün değil, her gün dünyanın en şanslı kızı gibi özel hissettiren adam. Hayatımda olduğun için teşekkürler. Tamamen seninim" notunu düştü.

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Dudak dudağa pozunu da paylaşan Şeyma Subaşı'na yorum yağdı.

Ekran Alıntısı

Takipçilerinin bir kısmı Şubaşı'ya "Görmemişin bir sevgilisi olmuş" yorumlarında bulundu. Subaşı daha sonra ise sevgilisinin kucağında bir poz daha paylaştı. Mısırlı yatırımcının eli kalçasında olan Subaşı kalça kısmını ise emojiyle sansürledi.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle süper minili cesur kucak pozu olay oldu!Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle süper minili cesur kucak pozu olay oldu!


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
kepaze insanlar yeter artık gençlerde ne ahlak bıraktınız ne rahat defolun evinizde ne yapıyorsanız yapın yakında canlı yayında seks yapmaya başlayacaksınız sıra ona geldi.
bunun alninin damari catlamis erkek budalasi
o hain ataplara para dir gidilmez şeyma hem pasaklı hem temiz değiller kendini rezil ettin be

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