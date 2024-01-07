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Şeyma Subaşı Dominik'e gitti! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hamlesi gündem oldu

07.01.2024 09:20 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Survivor All Star'ın ilk günlerinde Dominik'te aldı. Subaşı, sosyal medya hesabından Dominik pozlarını paylaşınca ve eski kocasını övünce Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya bakın ne yaptı.

Paylaşımları, açıklaması ve evlilikleriyle gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı şu sıralar Dominik'te. Survivor çekimlerinin yapıldığı yerden paylaşımlar yapan ve eski eşi Acun Ilıcalı'yı öven Subaşı yine adından söz ettirdi.

Survivor'ı öven ve "Başardığı her şeyi görmek bunun bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum" diyerek Ilıcalı'ya dair yorumda bulunan Subaşı'nın Dominik'te olması sonrası gözler genç sevgili Ayça Çağla Altunkaya'ya çevrildi.

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Ayça Çağla Altunkaya sosyal medyada profil fotoğrafını Acun Ilıcalı verdiği pozla değiştirince gündem oldu. Genç sevgilinin bu hamlesi Şeyma Subaşı'na bir tavır olarak algılandı.

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