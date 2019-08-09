Şeyma Subaşı kızı Melisa ile bikinili poz verdi! Eleştiri yağdı

Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz yıl boşanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile birlikte poz verdikleri bikinili fotoğrafını paylaştı. Subaşı'na bazı takipçileri konuyla ilgili tepki gösterdi.

Şeyma Subaşı paylaştığı fotoğrafa İngilizce, "Küçük deniz kızı Melisa" anlamına gelen bir not düştü. Subaşı'nın bir takipçisi paylaşıma, "Küçücük kıza manken gibi poz verdirmişsin psikolojisini bozacaksın" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi. Bir başka takipçisi ise "Ya arkadaşım bu daha çocuk neden poz verdirip sosyal medyaya atıyosun. Çocuk bu bisiklet sürsün taşla toprakla oynasın" yazarak tepki verdi.

Bazı takipçileri ise fotoğrafı beğendiklerini yorumlarıyla belli etti.

Deniz Akkaya da geçtiğimiz günlerde kızıyla bikinili pozlar verdiği için eleştirilmiş ve bu pozları yüzünden tepki almıştı.

