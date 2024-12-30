Şeyma Subaşı'ndan ilişki itirafı! "Çok yıpratıldım" dedi ve ekledi: Eski eşim anlamında aman anlaşılmasın...

Her hareketiyle adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Memet Özer ile Mutfakta programına katıldı.

Şeyma Subaşı burada "İlişkilerinde seni en çok ne yıprattı? Hatalarından öğrendiklerini bize anlatır mısın?" sorusu üzerine yaşadıklarını açık açık anlattı.

"Ben çok yıpratıldım" diyen Şeyma Subaşı "Ama bunu kendime yaptım her koyun kendi bacağından asılır. Allah bizi doğru insanlarla karşılaştırsın, şimdi tabii ki hayatıma bazen iyi niyetli insanlar çıkmıyor oldu. Ama bu eski ilişkilerim derken eski eşim anlamında aman anlaşılmasın! Benim en çok değer verdiğim insandır zaten Melisa'nın babası o başka bir yerde" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı devamında ise "Ama hayatıma giren insanlarda çok travmatik yaşadığım ilişkiler oldu daha fazla Allah'a sığındım" dedi.

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenmişti. Evlilikte psikolojik şiddet iddialarının ardından Subaşı evliliğini 5 ayda bitirmişti.