'Şeytan çıkarma' sırasında 6 yaşındaki çocuğunu öldürdü

Pablo Martinez isimli adam 6 yaşındaki çocuğu sıcak su dolu küvete sokarak 'şeytan çıkarmaya' çalıştı.

Polis ve Pascua Yaqui kabilesinden yetkililer bir çocuğun yandığına dair çağrı gelince olay yerine gittiler.

Dedektifler eve gittiğinde çocuğu evlatlık edinen Romelia Martinez ile evin dışında bulunan Pablo Martinez olayı itiraf etti.

Polis soruşturmasında aktarılan bilgilere göre üvey baba Martinez, talihsiz çocuğun içindeki şeytanı dışarı çıkarmak için çocuğu en az 5 dakika suyun altında tuttu.

Doktorlar, çocuğun kafasında, dirsek ve kollarında yanıklar bulunduğunu kaydetti.

Acil servis çalışanları çocuğun havluya sarılmış çıplak bedenini hastaneye yetiştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Çocuk hayatını kaybetti.

Polislere konuşan anne Martinez, fazla su sesi gelince banyoya gittiğini ve baba Martinez'in 6 yaşındaki çocuğu küvetin içinde tuttuğunu gördüğünü söyledi.

Pablo Martinez ise yetkililere 'çocuğun içinde bir şeytan' gördüğünü iddia etti.

Pascua Yaqui yerlileri Pablo Martinez'in kabileden olmadığını, Romelia Martinez ile çocuğun kabileden olduğunu öne sürdü.

Pablo Martinez kasten adam öldürmekten suçlu bulunurken Romelia Martinez ise ceza almadı.

