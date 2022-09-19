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Seyyar biçerdöverciler il il gezerek hasat yapıyor

19.09.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman Biçerdöverciler Derneği Başkanı Ahmet Eren: - "Batman'da yaklaşık 100 biçerdöver çalışıyor. 100 biçerdöverde 200 kişi istihdam oluyor. Aileleriyle hesapladığımızda 1000 kişi bu sektörden ekmek yiyor"

Geçimini seyyar biçerdövercilik yaparak kazanan operatörler, şehir şehir gezerek hasat yapıyor.

Tahıl ürünlerinin hasadının başlamasıyla geçimlerini biçerdövercilik yaparak kazanan operatörler ile onlara yardımcı olan işçilerin mesaisi yoğunlaştı.

Batman Ovası'nda 60 bin dönüm alanda yetiştirilen mısırda hasat 100 biçerdöverle sürüyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan hasat, akşam saatlerine kadar devam ediyor.

Her biçerdöverde iki kişinin görev yaptığı hasatta toplanan mısırlar kamyonlarla taşınıyor.

Batmanlı biçerdöverciler kentin yanı sıra Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis'e de giderek, buğday, arpa ve mısır hasat ediyor.

- Batman'da yaklaşık 100 biçerdöver çalışıyor"

Batman Biçerdöverciler Derneği Başkanı Ahmet Eren, AA muhabirine, kentte mısır hasadının 5 gün önce başladığını ve 60 bin dönüm alanda mısır hasadı yapıldığını söyledi.

Eren, şunları anlattı:

"Batman'da yaklaşık 100 biçerdöver çalışıyor. Her biçerdöverde 2 kişi çalışıyor. 100 biçerdöverde 200 kişi istihdam oluyor. Aileleriyle hesapladığımızda 1000 kişi bu sektörden ekmek yiyor. Batman'da çalışıp ikinci ürün için Mardin ve Şanlıurfa bölgesine gideceğiz."

Bu yıl verimin çok iyi olduğunu anlatan Eren, çiftçinin yüzünün güldüğünü belirtti.

Eren, hasadın sabahtan akşama kadar sürdüğünü dile getirerek, "Bir biçerdöver günde ortalama 120 dönüm biçiyor. Biçerdövercilerin de yüzü gülüyor." ifadelerini kullandı.

Biçerdöver operatörü Bünyamin Eren de senede 6 ay çalıştıklarını belirterek, ilk 3 ay Batman ve Mardin'de buğday hasadı yaptıklarını söyledi.

Daha sonra Batman'da mısır hasadına başladıklarını anlatan Eren, "Mısır hasadında sezon yaklaşık 2 ay sürüyor. Bu yorucu ama bir o kadar da zevkli bir meslek." dedi.

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