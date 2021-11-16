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Sezai Karakoç Mona Roza şiirini kime yazdı? İşte Mona Roza şiirinin sözleri!

16.11.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk edebiyatının değerli isimlerinden biri olan Sezai Karakoç 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Karakoç'un vefatının ardından Mona Roza şiirinin detayları merak konusu oldu. Sezai Karakoç "Mona Rosa" şiirini kaleme alırken her dizeye sevdiği kadının adını ekledi. İşte detaylar...

Sezai Karakoç Mona Roza şiirini kime yazdı? İşte Mona Roza şiirinin sözleri!

Anneler ve Çocuklar, Donuk Aşk, Kar şiiri, Ben Kandan Elbise Giydim gibi eserlerin sahibi Sezai Karakoç 16 Kasım 2021'de hayatını kaybetti. Sezai Karakoç Mona Roza şiirini 19 yaşındayken yazdı. Mona Roza şiirine ilişkin detayları ve şiirin sözlerini haberimizde bulabilirsiniz. İşte merak edilenler...

MONNA ROSA NE DEMEK?

monna rosa 'gül hanım' anlamına gelir. Sezai Karakoç söz konusu şiiri 19 yaşındayken kaleme aldı.

MONA ROZA KİMDİR?

Şair Sezai Karakoç'un Mona Roza şiiri Türk edebiyatının en güzel aşk şiirleri arasında yer alıyor. Mona Roza "Tek Gül" anlamına gelir. Şiirin her kıtasının başındaki harfleri yan yana getirdiğinizde 'Muazzez Akkayam' ismi ortaya çıkar. Karakoç, 1950 yılında Mülkiye'de öğrenci iken bu şiiri yazmıştır ancak 2002'ye dek yayınlamamıştır.

MONA ROSA ŞİİRİ

Mona Roza, siyah güller, ak güller
Geyvenin gülleri ve beyaz yatak
Kanadı kırık kuş merhamet ister
Ah, senin yüzünden kana batacak
Mona Roza siyah güller, ak güller

Ulur aya karşı kirli çakallar
Ürkek ürkek bakar tavşanlar daga
Mona Roza, bugün bende bir hal var
Yagmur igri igri düşer toprağa
Ulur aya karşı kirli çakallar

Açma pencereni perdeleri çek
Mona Roza seni görmemeliyim
Bir bakışın ölmem için yetecek
Anla Mona Roza, ben bir deliyim
Açma pencereni perdeleri çek..

Zeytin agaçları söğüt gölgesi
Bende çıkar güneş aydınlığa
Bir nişan yüzügü, bir kapı sesi
Seni hatırlatıyor her zaman bana
Zeytin ağaçları, sögüt gölgesi

Zambaklar en ıssız yerlerde açar
Ve vardır her vahşi çiçekte gurur
Bir mumun ardında bekleyen rüzgar
Işıksız ruhumu sallar da durur
Zambaklar en ıssız yerlerde açar

Ellerin ellerin ve parmakların
Bir nar çiçeğini eziyor gibi
Ellerinden belli oluyor bir kadın
Denizin dibinde geziyor gibi
Ellerin ellerin ve parmakların

Zaman ne de çabuk geçiyor Mona
Saat onikidir söndü lambalar
Uyu da turnalar girsin rüyana
Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar
Zaman ne de çabuk geçiyor Mona

Akşamları gelir incir kuslari
Konar bahçenin incirlerine
Kiminin rengi ak, kimisi sari
Ahhh! beni vursalar bir kuş yerine
Akşamlari gelir incir kuşları

Ki ben Mona Roza bulurum seni
İncir kuşlarının bakışlarında
Hayatla doldurur bu bos yelkeni
O masum bakislar su kenarinda
Ki ben Mona Roza bulurum seni

Kirgin kirgin bakma yüzüme Roza
Henuz dinlemedin benden türküler
Benim askim sigmaz öyle her saza
En güzel sarkiyi bir kursun söyler
Kirgin kirgin bakma yüzüme Roza

Artik inan bana muhacir kizi
Dinle ve kabul et itirafimi
Bir soguk, bir garip, bir mavi sizi
Alev alev sardi her tarafimi
Artik inan bana muhacir kizi

Yagmurlardan sonra büyürmüs basak
Meyvalar sabirla olgunlasirmis
Birgün gözlerimin ta içine bak
Anlarsin ölüler niçin yasarmis
Yagmulardan sonra büyürmüs basak

Altin bilezikler o kokulu ten
Cevap versin bu kanli kus tüyüne
Bir tüy ki can verir bir gülümsesen
Bir tüy ki kapali gece güne
Altin bilezikler o kokulu ten

Mona Roza siyah güller, ak güller
Geyve'nin gülleri ve beyaz yatak
Kanadi kirik kus merhamet ister
Aaahhh! senin yüzünden kana batacak!
Mona Roza siyah güller, ak güller

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Sezai Karakoç
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