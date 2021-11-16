Sezai Karakoç Mona Roza şiirini kime yazdı? İşte Mona Roza şiirinin sözleri!

Anneler ve Çocuklar, Donuk Aşk, Kar şiiri, Ben Kandan Elbise Giydim gibi eserlerin sahibi Sezai Karakoç 16 Kasım 2021'de hayatını kaybetti. Sezai Karakoç Mona Roza şiirini 19 yaşındayken yazdı. Mona Roza şiirine ilişkin detayları ve şiirin sözlerini haberimizde bulabilirsiniz. İşte merak edilenler...

MONNA ROSA NE DEMEK?

monna rosa 'gül hanım' anlamına gelir. Sezai Karakoç söz konusu şiiri 19 yaşındayken kaleme aldı.

MONA ROZA KİMDİR?

Şair Sezai Karakoç'un Mona Roza şiiri Türk edebiyatının en güzel aşk şiirleri arasında yer alıyor. Mona Roza "Tek Gül" anlamına gelir. Şiirin her kıtasının başındaki harfleri yan yana getirdiğinizde 'Muazzez Akkayam' ismi ortaya çıkar. Karakoç, 1950 yılında Mülkiye'de öğrenci iken bu şiiri yazmıştır ancak 2002'ye dek yayınlamamıştır.

MONA ROSA ŞİİRİ

Mona Roza, siyah güller, ak güller

Geyvenin gülleri ve beyaz yatak

Kanadı kırık kuş merhamet ister

Ah, senin yüzünden kana batacak

Mona Roza siyah güller, ak güller

Ulur aya karşı kirli çakallar

Ürkek ürkek bakar tavşanlar daga

Mona Roza, bugün bende bir hal var

Yagmur igri igri düşer toprağa

Ulur aya karşı kirli çakallar

Açma pencereni perdeleri çek

Mona Roza seni görmemeliyim

Bir bakışın ölmem için yetecek

Anla Mona Roza, ben bir deliyim

Açma pencereni perdeleri çek..

Zeytin agaçları söğüt gölgesi

Bende çıkar güneş aydınlığa

Bir nişan yüzügü, bir kapı sesi

Seni hatırlatıyor her zaman bana

Zeytin ağaçları, sögüt gölgesi

Zambaklar en ıssız yerlerde açar

Ve vardır her vahşi çiçekte gurur

Bir mumun ardında bekleyen rüzgar

Işıksız ruhumu sallar da durur

Zambaklar en ıssız yerlerde açar

Ellerin ellerin ve parmakların

Bir nar çiçeğini eziyor gibi

Ellerinden belli oluyor bir kadın

Denizin dibinde geziyor gibi

Ellerin ellerin ve parmakların

Zaman ne de çabuk geçiyor Mona

Saat onikidir söndü lambalar

Uyu da turnalar girsin rüyana

Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar

Zaman ne de çabuk geçiyor Mona

Akşamları gelir incir kuslari

Konar bahçenin incirlerine

Kiminin rengi ak, kimisi sari

Ahhh! beni vursalar bir kuş yerine

Akşamlari gelir incir kuşları

Ki ben Mona Roza bulurum seni

İncir kuşlarının bakışlarında

Hayatla doldurur bu bos yelkeni

O masum bakislar su kenarinda

Ki ben Mona Roza bulurum seni

Kirgin kirgin bakma yüzüme Roza

Henuz dinlemedin benden türküler

Benim askim sigmaz öyle her saza

En güzel sarkiyi bir kursun söyler

Kirgin kirgin bakma yüzüme Roza

Artik inan bana muhacir kizi

Dinle ve kabul et itirafimi

Bir soguk, bir garip, bir mavi sizi

Alev alev sardi her tarafimi

Artik inan bana muhacir kizi

Yagmurlardan sonra büyürmüs basak

Meyvalar sabirla olgunlasirmis

Birgün gözlerimin ta içine bak

Anlarsin ölüler niçin yasarmis

Yagmulardan sonra büyürmüs basak

Altin bilezikler o kokulu ten

Cevap versin bu kanli kus tüyüne

Bir tüy ki can verir bir gülümsesen

Bir tüy ki kapali gece güne

Altin bilezikler o kokulu ten

Mona Roza siyah güller, ak güller

Geyve'nin gülleri ve beyaz yatak

Kanadi kirik kus merhamet ister

Aaahhh! senin yüzünden kana batacak!

Mona Roza siyah güller, ak güller

