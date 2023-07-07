Sezen Aksu'nun yalısına zorla girmeye çalıştı! Takıntılı hayran sınır dışı edildi

Olay, 23 Ekim'de Sezen Aksu'nun Beykoz Kanlıca'daki yalısında meydana geldi. L.A.M. isimli bir kadın gece 02.00 sıralarında Aksu'ya ait yalının zilini çaldı. Kapıdaki güvenlik görevlileri L.A.M.'nin içeri girmesine engel olmaya çalıştı. Ancak kadın güvenlik görevlilerine direnerek içeri girmek için kapıyı zorladı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine görevliler polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, L.A.M.'yi gözaltına aldı. İşlemleri için emniyete götürülen L.A.M.'nin daha önce de Sezen Aksu'nun kapısına dayandığı ortaya çıktı.L.A.M. hakkında 'kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret' suçlarından işlem başlatıldı.L.A.M.'nin işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği öğrenildi.

Öte yandan kadının kapıya dayandığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde L.A.M.'nin dakikalarca kapıda beklediği ve güvenlik görevlilerine rağmen içeriye girmeye çalıştığı görüldü. (DHA)





