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Sezen Aksu sokak hayvanları için öyle bir şey yaptı ki...

04.10.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu sokakta bulduğu kedi ve köpeklerin sayıları çoğalınca Göksu’da bulunan müzik stüdyosunun arkasına onlar için yuva yaptı.

Sezen Aksu sokak hayvanları için öyle bir şey yaptı ki...

Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu stüdyosunun kapısını sokak hayvanları için açtı.Yaptığı şarkılarla gönüllere taht kuran Minik Serçe, sokakta bulduğu kedi ve köpeklerin sayıları çoğalınca Göksu’da bulunan müzik stüdyosunun arkasına onlar için yuva yaptı. Hayvan sevgisiyle de bilinen Aksu, yaralı kedi ve köpekleri de veterinerde tedavi ettiriyor.

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Sezen Aksu herkesin evinde kapandığı dönemde de her sabah yanında çalışanlarla birlikte evinin çevresindeki sokakları dolaşıp sokak hayvanlarını besliyordu. Ünlü sanatçı daha önce de bir sıpa sahiplenmişti.
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