Sezen Aksu'ya Zülfü Livaneli destek! "İlkel bir zorlamadır"

'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Sezen Aksu'ya usta sanatçı Zülfü Livaneli destek verdi.

Sosyal medya hesabından Sezen Aksu ile çekilen bir fotoğraf karesini paylaşan Livaneli şu ifadeleri kullandı:

"ÇARPITANLARIN SANATLA, KÜLTÜRLE HİÇ BİR İLGİSİ YOK"

''Sezen Aksu’ya şarkı sözlerinden dolayı bir linç kampanyası başlatıldı. Bu sözleri çarpıtanların, sanatla, kelimelerle, kültürle hiçbir ilgisi yok. Sanat deryasını, daracık siyaset pencerelerinden izleyip yorum yapıyorlar.



Cahil kelimesi halk şiirimizde, tecrübesiz genç, dünyayı görmemiş anlamında kullanılır. Neşet Ertaş’ın “Cahildim dünyanın rengine kandım” türküsünde olduğu gibi. Bir halk türküsünde “Ergen kız, cahil oğlan/ İnkardan gelinir mi” denildiği gibi.

"İLKEL BİZ ZORLAMADIR"

Sezen’in de Adem ve Havva’nın cennetten atılmalarına yol açan hatayı gençliklerine ve bilmemeye bağlayan sözlerinden, hakaret anlamı çıkarmak ilkel bir zorlamadır. Ve bu halkın bağrına bastığı Sezen Aksu’ya böyle haksız bir saldırı, saldıranı küçültür Sezen’i daha da büyütür.''

(1) Sezen Aksu’ya şarkı sözlerinden dolayı bir linç kampanyası başlatıldı. Bu sözleri çarpıtanların, sanatla, kelimelerle, kültürle hiçbir ilgisi yok. Sanat deryasını, daracık siyaset pencerelerinden izleyip yorum yapıyorlar. — Ömer Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) January 17, 2022



