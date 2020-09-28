YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Sezer: "Duamız da desteğimiz de Azerbaycan’ladır"

Sezer: "Duamız da desteğimiz de Azerbaycan’ladır"

ADANA HABERLERİ  | 28.09.2020 14:15 | Son Güncelleme

Memur-Sen Adana İl Temsilciliği, Azerbaycan-Ermenistan sınırında başlayan çatışmalarla ilgili bir basın açıklaması düzenledi.

Memur-Sen Adana İl Temsilciliği, Azerbaycan-Ermenistan sınırında başlayan çatışmalarla ilgili bir basın açıklaması düzenledi. Azerbaycan ordusunun Ermeni çetelerini bozguna uğrattığını ifade eden Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer, "Duamız da desteğimiz de Azerbaycan’ladır" dedi.
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan’daki sivil yerleşim birimlerine ateş açması sonucu devam eden çatışmalar üzerine Memur-Sen Adana İl Temsilciliği dün bir basın açıklaması yaptı.
Bugün Adana Tren İstasyonu önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer yaptı.
Ermenistan’ın haftalardır devam ettirdiği tacizlerini sivillere yönelik saldırıya çevirdiğini söyleyen ezer, saldırı üzerine operasyon düzenleyen Azerbaycan askerlerinin kahramanlıkları karşısında Ermenilerin işgal ettiği bölgelerden bir kısmını bırakarak kaçmak zorunda kaldığını söyledi.
Sezer açıklamasında, "Bir yandan ateşkes isterken bir yandan da resmi sosyal medya hesaplarından bu çatışmaların bir haçlı saldırısı olduğu anlamına gelecek görseller paylaşan Ermeniler,insanlığa barışı, sevgiyi ve huzuru sağlamak için çabalaması gereken din adamlarının bir eline haç bir eline silah vererek onları da kullanmıştır. Her şeyden önce şunu ifade etmemiz gerekir ki; rahmet peygamberi Hz. Muhammed’in ümmeti olarak bizler, asla bir savaştan yana değiliz. Ancak sivillere saldırılırken, suçsuz kadınlar, çocuklar, yaşlılar öldürülürken hiç kimse bizden sessiz kalmamızı bekleyemez" dedi.
Türkiye’nin Azerbaycan’a şartsız ve koşulsuz desteğini ilan ettiğini hatırlatan Sezer, şöyle devam etti:
"İşgal altındaki Dağlık-Karabağ’ın yeniden Azerbaycan tarafından alınması ve aslına rücu etmesi inanıyoruz ki ümmet bilincini diriltecek, ülkemize olan güveni arttıracaktır. Dünyada oyun kuran, sahada söz söyleyen ve masada da sahada kazandıklarını kaybetmeyen Türkiye’ye ve Türkiye’nin dostlarına herkes alışacak. Ne Türkiye eski Türkiye’dir ne de Azerbaycan eski Azerbaycan’dır. Türkiye ve dostları, tarihi yeniden altın harflerle yazarken adeta Ermeni sözcüsü gibi hareket eden içimizdeki hainler kendine tarihin karanlık çöplüğünde yer bulacaktır" dedi.
Hilal’in gölgesinde birleşen ellerin sonsuza kadar ayrılmayacağını Türkiye ve Azerbaycan’ın ilelebet tek millet iki devlet olarak yaşamaya devam edeceğini vurgulayan Sezer açıklamasını şöyle tamamladı;
"Memur-Sen Adana İl Temsilciliği olarak Ermenilerin saldırılarında hayatını kaybeden sivil kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
Azerbaycan’ın yalnız olmadığını, her hal ve şart altında gardaşlarımızın yanında olduğumuzu Adana İstasyon Meydanı’ndan ilan ediyoruz. Bu haksız ve hadsiz saldırıların sona ermesi, işgal edilmiş toprakların gerçek sahibine teslim edilmesi ve bölgede bir an önce barışın sağlanması için üzerimize düşen her türlü göreve hazırız. Duamız da desteğimiz de Azerbaycan’ladır."
Basın açıklamasına Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı sendikaların temsilcileri ile üyeleri katıldı. Açıklamada maske, mesafe ve temizlik kuralları uyulduğu gözlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş' 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş'
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
İmam Hatipli kızlar TEKNOFEST’te Türkiye birincisi
İmam Hatipli kızlar TEKNOFEST’te Türkiye birincisi
Korona virüs tedbirlerine rağmen kaçak kumara 43 bin lira ceza
Korona virüs tedbirlerine rağmen kaçak kumara 43 bin lira ceza
Başkan Günel, “ Kuşadası’nda yol sorun olmaktan çıkacak “
Başkan Günel, “ Kuşadası’nda yol sorun olmaktan çıkacak “
Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor
Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor
Köylü kadınlara kooperatifçilik eğitimi
Köylü kadınlara kooperatifçilik eğitimi

Adana Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:25
Öğle
12:34
İkindi
15:56
Akşam
18:34
Yatsı
19:48

Adana Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Avşar Eczanesi
Seyhan
Fehiman Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
Gonca Eczanesi
Seyhan
Melih Eczanesi
Seyhan
Numune Şifa Eczanesi
Seyhan
Sena Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı
16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.