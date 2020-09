Memur-Sen Adana İl Temsilciliği, Azerbaycan-Ermenistan sınırında başlayan çatışmalarla ilgili bir basın açıklaması düzenledi. Azerbaycan ordusunun Ermeni çetelerini bozguna uğrattığını ifade eden Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer, "Duamız da desteğimiz de Azerbaycan’ladır" dedi.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan’daki sivil yerleşim birimlerine ateş açması sonucu devam eden çatışmalar üzerine Memur-Sen Adana İl Temsilciliği dün bir basın açıklaması yaptı.

Bugün Adana Tren İstasyonu önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer yaptı.

Ermenistan’ın haftalardır devam ettirdiği tacizlerini sivillere yönelik saldırıya çevirdiğini söyleyen ezer, saldırı üzerine operasyon düzenleyen Azerbaycan askerlerinin kahramanlıkları karşısında Ermenilerin işgal ettiği bölgelerden bir kısmını bırakarak kaçmak zorunda kaldığını söyledi.

Sezer açıklamasında, "Bir yandan ateşkes isterken bir yandan da resmi sosyal medya hesaplarından bu çatışmaların bir haçlı saldırısı olduğu anlamına gelecek görseller paylaşan Ermeniler,insanlığa barışı, sevgiyi ve huzuru sağlamak için çabalaması gereken din adamlarının bir eline haç bir eline silah vererek onları da kullanmıştır. Her şeyden önce şunu ifade etmemiz gerekir ki; rahmet peygamberi Hz. Muhammed’in ümmeti olarak bizler, asla bir savaştan yana değiliz. Ancak sivillere saldırılırken, suçsuz kadınlar, çocuklar, yaşlılar öldürülürken hiç kimse bizden sessiz kalmamızı bekleyemez" dedi.

Türkiye’nin Azerbaycan’a şartsız ve koşulsuz desteğini ilan ettiğini hatırlatan Sezer, şöyle devam etti:

"İşgal altındaki Dağlık-Karabağ’ın yeniden Azerbaycan tarafından alınması ve aslına rücu etmesi inanıyoruz ki ümmet bilincini diriltecek, ülkemize olan güveni arttıracaktır. Dünyada oyun kuran, sahada söz söyleyen ve masada da sahada kazandıklarını kaybetmeyen Türkiye’ye ve Türkiye’nin dostlarına herkes alışacak. Ne Türkiye eski Türkiye’dir ne de Azerbaycan eski Azerbaycan’dır. Türkiye ve dostları, tarihi yeniden altın harflerle yazarken adeta Ermeni sözcüsü gibi hareket eden içimizdeki hainler kendine tarihin karanlık çöplüğünde yer bulacaktır" dedi.

Hilal’in gölgesinde birleşen ellerin sonsuza kadar ayrılmayacağını Türkiye ve Azerbaycan’ın ilelebet tek millet iki devlet olarak yaşamaya devam edeceğini vurgulayan Sezer açıklamasını şöyle tamamladı;

"Memur-Sen Adana İl Temsilciliği olarak Ermenilerin saldırılarında hayatını kaybeden sivil kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

Azerbaycan’ın yalnız olmadığını, her hal ve şart altında gardaşlarımızın yanında olduğumuzu Adana İstasyon Meydanı’ndan ilan ediyoruz. Bu haksız ve hadsiz saldırıların sona ermesi, işgal edilmiş toprakların gerçek sahibine teslim edilmesi ve bölgede bir an önce barışın sağlanması için üzerimize düşen her türlü göreve hazırız. Duamız da desteğimiz de Azerbaycan’ladır."

Basın açıklamasına Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı sendikaların temsilcileri ile üyeleri katıldı. Açıklamada maske, mesafe ve temizlik kuralları uyulduğu gözlendi.