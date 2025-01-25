Sezon başında gelmişti... Jose Mourinho biletini kesti! 'Fenerbahçe'de mutsuz'

Alman basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler Filip Kostic ile yollarını ayırıyor. Jose Mourinho'nun takımda istemediği Kostic için kesin karar verildi ve kendisine takım aramaya başladı.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Sözleşmedeki 6 milyon Euro'luk satı alma opsiyonu kullanmamaya karar veren Fenerbahçe, Kostic'in menajerine bu kararı bildirdi.

'FENERBAHÇE'DE MUTSUZ'

Fenerbahçe'de mutsuz olduğunun altını çizen Alman basını, oyuncunun kendisine kulüp aradığını belirtti. Öte yandan Sırp futbolcunun kış transfer döneminde mi yoksa sezon sonunda mı ayrılacağı henüz belirsizliğini koruyor.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Sarı - lacivertlilerin, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Jose Mourinho, Aslında durum çok bariz. Jayden sezonu kapattı. Ferdi transfer penceresinin kapanmasına çok az kala gitti. Avrupa listesinde onun yerine birini koyamadık, bu bizi zayıflattı. İkinci yarıda böyle idare etmek imkansız. Başkanımız, pragmatik bir şekilde transferde ana odağımızın neresi olduğunu söyledi." ifadelerini kullanmıştı.