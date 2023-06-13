Sezon bitince ortaya çıktı! Beşiktaş'ın yıldızı N'Koudou, kadroda olmadığını görünce eşyalarını topladı

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte transferde hareketli günler yaşanırken, ligi Fenerbahçe'nin ardından topladığı 78 puanla üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

EŞYALARINI TOPLADI, TAKIMLA VEDALAŞTI

Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona eren Fransız oyuncu Kevin N'Koudou, ligde son oynanan Konyaspor maçında kadroda adını görmeyince büyük hayal kırıklığı yaşadığını ve tesislerdeki eşyalarını toplayarak takım arkadaşlarıyla vedalaşıp tesislerden ayrıldığı öğrenildi.

TEKNİK HEYETE TEPKİ

Teknik heyete tepkili olduğu öğrenilen Kevin Nkoudou, Konyaspor maçına da gitmedi. Beşiktaşlı taraftarlarla vedalaşma hayali suya düşen yıldız futbolcunun haksızlığa uğradığını düşündüğü ve bu nedenle teknik heyete çok kırgın olduğu aktarıldı.

YENİ ADRESİ...

Serbest durumda olan Kevin Nkoudou ile Süper Lig’den birçok takım yakından ilgileniyor. Bazı İngiliz ve Fransız ekiplerinin de transfer listesinde yer alan Kamerunlu oyuncunun önümüzdeki günlerde yeni kulübüyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.



