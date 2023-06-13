SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Sezon bitince ortaya çıktı! Beşiktaş'ın yıldızı N'Koudou, kadroda olmadığını görünce eşyalarını topladı

Sezon bitince ortaya çıktı! Beşiktaş'ın yıldızı N'Koudou, kadroda olmadığını görünce eşyalarını topladı

13.06.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'i topladığı 78 puanla üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta takımla olan sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Kevin N'Koudou son hafta mücadelesinde adını kadroda görmeyince eşyalarını toplayarak tesislerden ayrıldı. İşte detaylar...

Sezon bitince ortaya çıktı! Beşiktaş'ın yıldızı N'Koudou, kadroda olmadığını görünce eşyalarını topladı
Georges-Kevin N'Koudou

Georges-Kevin N'Koudou

KMR Kamerun
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte transferde hareketli günler yaşanırken, ligi Fenerbahçe'nin ardından topladığı 78 puanla üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

EŞYALARINI TOPLADI, TAKIMLA VEDALAŞTI

1676873715031-n-koudou

Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona eren Fransız oyuncu Kevin N'Koudou, ligde son oynanan Konyaspor maçında kadroda adını görmeyince büyük hayal kırıklığı yaşadığını ve tesislerdeki eşyalarını toplayarak takım arkadaşlarıyla vedalaşıp tesislerden ayrıldığı öğrenildi.

TEKNİK HEYETE TEPKİ

1099999

Teknik heyete tepkili olduğu öğrenilen Kevin Nkoudou, Konyaspor maçına da gitmedi. Beşiktaşlı taraftarlarla vedalaşma hayali suya düşen yıldız futbolcunun haksızlığa uğradığını düşündüğü ve bu nedenle teknik heyete çok kırgın olduğu aktarıldı.

YENİ ADRESİ...

besiktas-tan-georges-kevin-n-kopudou-karari

Serbest durumda olan Kevin Nkoudou ile Süper Lig’den birçok takım yakından ilgileniyor. Bazı İngiliz ve Fransız ekiplerinin de transfer listesinde yer alan Kamerunlu oyuncunun önümüzdeki günlerde yeni kulübüyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! ''Beni alın''Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! ''Beni alın''
"Arabistan'dan gelen teklifi kabul etti" Icardi'nin menajerinden açıklama!"Arabistan'dan gelen teklifi kabul etti" Icardi'nin menajerinden açıklama!
Kahveci, ezeli rakibe gidiyor! Kabul etti...Kahveci, ezeli rakibe gidiyor! Kabul etti...
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika beşiktaş n koudu Süper Lig besikta sezon erden süper li maçın ekipleri

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Sopayla vurarak...

Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Sopayla vurarak...

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Ve Sergen geri dönüyor! O teklifi kabul etti...

Ve Sergen geri dönüyor! O teklifi kabul etti...

Fenerbahçe, Montella ile anlaşma sağladı!

Fenerbahçe, Montella ile anlaşma sağladı!

Murat Sancak'ın Terim sözleri gündem oldu! "Eğer bize gelirse..."

Murat Sancak'ın Terim sözleri gündem oldu! "Eğer bize gelirse..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

En tarz babalara en özel hediyeler Avva'da! Marka Günü'ne özel indirimler sizi bekliyor

En tarz babalara en özel hediyeler Avva'da! Marka Günü'ne özel indirimler sizi bekliyor

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü

ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.