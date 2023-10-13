SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Sezon sonunda takımdan ayrılıyor! Szymanski için Manchester United kesenin ağzını açtı

Sezon sonunda takımdan ayrılıyor! Szymanski için Manchester United kesenin ağzını açtı

13.10.2023 21:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dudak ısırtan Szymanski için Manchester United devreye girdi. Genç oyuncuyu izlemeye karar veren İngiliz devi, sarı-lacivertlilere 25 milyon euro civarında bir teklif yaptı ve beklemeye geçti.

Sebastian Szymanski

Sebastian Szymanski

POL Polonya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de bu sezon çıktığı 15 maçta 8 gol 4 asistlik performans sergileyen Szymanski Manchester United'ın dikkatini çekti. Devre arasında kadroya katılması planlanan genç oyuncuyu yakından izlemeye karar veren Manchester yetkilileri, Fenerbahçe'ye resmi teklifini iletti.

MANCHESTER UNITED 25 MİLYON EURO ÖNERDİ

6527134486b24a2330a0acb8

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'ın Szymanski'ye 25 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önerdiği ortaya çıktı.

LİG SONUNDA GİDECEK İDDİASI

f208489ff16241d08151c87a57b5f230

Ligin sonunda takımdan ayrılmak için şimdiden Fenerbahçe yetkilileriyle görüşen Szymanski'nin bu sezon kesinlikle takımdan ayrılmayı düşünmediği ve şampiyonluğa odaklandığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Juventus maçını ben iptal ettirdim''''Juventus maçını ben iptal ettirdim''
UEFA, Türkiye'nin EURO 2032 için bildirdiği 10 stadı açıkladı!UEFA, Türkiye'nin EURO 2032 için bildirdiği 10 stadı açıkladı!
Modric, Türkiye maçında hakeme küfürler yağdırdı!Modric, Türkiye maçında hakeme küfürler yağdırdı!
Anahtar Kelimeler:
Manchester United fenerbahçe sezon

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Kadın yolculara bakarak kendisini tatmin eden adamı tekme tokat dövdü

Kadın yolculara bakarak kendisini tatmin eden adamı tekme tokat dövdü

Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Her yerini sardı

Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Her yerini sardı

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.