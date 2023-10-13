Sezon sonunda takımdan ayrılıyor! Szymanski için Manchester United kesenin ağzını açtı

Fenerbahçe'de bu sezon çıktığı 15 maçta 8 gol 4 asistlik performans sergileyen Szymanski Manchester United'ın dikkatini çekti. Devre arasında kadroya katılması planlanan genç oyuncuyu yakından izlemeye karar veren Manchester yetkilileri, Fenerbahçe'ye resmi teklifini iletti.

MANCHESTER UNITED 25 MİLYON EURO ÖNERDİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'ın Szymanski'ye 25 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önerdiği ortaya çıktı.

LİG SONUNDA GİDECEK İDDİASI

Ligin sonunda takımdan ayrılmak için şimdiden Fenerbahçe yetkilileriyle görüşen Szymanski'nin bu sezon kesinlikle takımdan ayrılmayı düşünmediği ve şampiyonluğa odaklandığı öğrenildi.

