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Sezonun en fazla kazanan dizileri belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 24.07.2018 11:51 | Son Güncelleme

Sektörün nabzını tutan Forbes dergisi, 2017-2018 sezonunun en fazla ciro yapan dizilerini açıkladı. Listenin zirvesinde Çukur dizisi yer aldı. İşte listedeki diğer diziler

Sezonun en fazla kazanan dizileri belli oldu

Sektörün nabzını tutan Forbes dergisi, 2017-2018 sezonunun en fazla ciro yapan dizilerini açıkladı.

Bu yıl Türk televizyonlarında 76 dizi yayınlandı. Diziler toplamda 1,4 milyar liralık ciro yaptı. Forbes’in raporuna göre, Kerem Çatay’ın sahibi olduğu Ay Yapım tarafından çekilen Çukur dizisi listede ilk sıraya adını yazdırdı.

Eylül ayında başlayan ve Haziran ayında sona eren sezon boyunca, diziler arasında en yüksek ciroya sahip iş, 58 milyon 282 bin TL ile Çukur oldu. Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Dilan Çiçek Deniz ve Ercan Kesal’ın rol aldığı dizide geçen replikler, sezon finalinden sonra da sosyal medyada paylaşılmaya devam etti.

Hayranlarının yeni bölümlerini merakla beklediği Çukur ile ilgili MTM’nin yaptığı Eylül - Haziran aylarını kapsayan medya araştırmasında dizi, listenin üst sırasında yer aldı. Dizinin, dönem boyunca 18 bin 191 haberle medyada konuşulduğu tespit edildi.

İSTANBULLU GELİN İKİNCİ SIRADA

Star TV’de Özcan Deniz ve Aslı Enver’in başrollerini paylaştığı İstanbullu Gelin, sezona damgasını vuran diziler arasındaydı. 51 milyon 455 bin 500 TL ile en yüksek ciroya sahip ikinci dizi olan İstanbullu Gelin’in medyada 14 bin 144 haberle yer aldığı görüldü.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL EN ÇOK KONUŞULANLARDA

  1. bölümüyle birlikte sezon finali yapan TRT-1’in çok konuşulan dizisi Diriliş Ertuğrul, 47 milyon 245 bin 500 TL’lik kazancıyla dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin hayatını konu alan iddialı dizi, Eylül – Haziran aylarında medyada 40 bin 498 haberle adından en çok söz ettiren proje oldu.
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