Sezonun en fazla kazanan dizileri belli oldu

Sektörün nabzını tutan Forbes dergisi, 2017-2018 sezonunun en fazla ciro yapan dizilerini açıkladı.

Bu yıl Türk televizyonlarında 76 dizi yayınlandı. Diziler toplamda 1,4 milyar liralık ciro yaptı. Forbes’in raporuna göre, Kerem Çatay’ın sahibi olduğu Ay Yapım tarafından çekilen Çukur dizisi listede ilk sıraya adını yazdırdı.

Eylül ayında başlayan ve Haziran ayında sona eren sezon boyunca, diziler arasında en yüksek ciroya sahip iş, 58 milyon 282 bin TL ile Çukur oldu. Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Dilan Çiçek Deniz ve Ercan Kesal’ın rol aldığı dizide geçen replikler, sezon finalinden sonra da sosyal medyada paylaşılmaya devam etti.

Hayranlarının yeni bölümlerini merakla beklediği Çukur ile ilgili MTM’nin yaptığı Eylül - Haziran aylarını kapsayan medya araştırmasında dizi, listenin üst sırasında yer aldı. Dizinin, dönem boyunca 18 bin 191 haberle medyada konuşulduğu tespit edildi.

İSTANBULLU GELİN İKİNCİ SIRADA

Star TV’de Özcan Deniz ve Aslı Enver’in başrollerini paylaştığı İstanbullu Gelin, sezona damgasını vuran diziler arasındaydı. 51 milyon 455 bin 500 TL ile en yüksek ciroya sahip ikinci dizi olan İstanbullu Gelin’in medyada 14 bin 144 haberle yer aldığı görüldü.