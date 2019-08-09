Sezonun golü Messi'den

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, aralarında eski teknik direktör ve oyuncuların bulunduğu organizasyonun teknik gözlemcileri tarafından yapılan değerlendirmeyle belirlenen geçen sezonun en iyi 10 golü adayı arasından en fazla oyu, Messi'nin Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk ayağında Liverpool'a attığı frikik golü aldı.

Diğer adaylar Cristiano Ronaldo, Danilo, David Faupala, Enzo Millot, Nani, Pedro Rodriguez, Ivan Rakitic, Ismaila Sarr ve Katerina Svitkova'yı geride bırakan 32 yaşındaki Messi, 2018-19 sezonun en iyi golüne imza atan oyuncu oldu.

Barcelona, Messi'nin iki gol attığı yarı final mücadelesinde konuk ettiği Liverpool'u 3-0 mağlup etmesine rağmen deplasmanda rakibine 4-0 yenilerek turnuvadan elenmişti.

