YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Sezonun ilk Caretta yuvası koruma altına alındı

Sezonun ilk Caretta yuvası koruma altına alındı

28.04.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan kaynaklı tehditler nedeniyle tehdit altında tür olarak koruma altında olan Carette Caretta Deniz Kaplumbağalarının üremek için yumurta bıraktığı Dalyan İztuzu sahiline yılın ilk yumurtası bırakıldı.

Sezonun ilk Caretta yuvası koruma altına alındı

İribaş deniz kaplumbağası olarak da bilinen Caretta Caretta Deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanı İztuzu sahilinde Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından sahile yumurta bırakan kaplumbağaların alanları işaretlenerek koruma altına alınıyor.

2022 yılında 438 yuvalama alanında bulunan yumurtalardan deniz ile yaklaşık 12 bin yavru buluşurken, bunlardan çok az sayıda birey ergenliğe ulaşabilecek. 2023 yılının ilk Caretta Caretta deniz kaplumbağa yumurta yuvası tespit edilirken, yuva hemen DEKAMER görevlileri tarafından koruma altına alındı.

DEKAMER tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, “İlk Yuva! Bugün sezonun ilk yuvası yıllardır olduğu gibi yine Dalyan kumsalında ekibimizce tespit edildi ve koruma altına alındı. Hem kaplumbağalar hem de kaplumbağacılar için güzel bir sezon olması dileğiyle” mesajı iletildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarımsal sulama ücretinin yüzde 50’sini devlet karşılayacakTarımsal sulama ücretinin yüzde 50’sini devlet karşılayacak
Balıkesir'de sağanak nedeniyle zarar gören köprü ulaşıma kapatıldıBalıkesir'de sağanak nedeniyle zarar gören köprü ulaşıma kapatıldı
Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybettiDenizli'de silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 28 Nisan Cuma

İmsak
04:40
Sabah
06:09
Öğle
13:09
İkindi
16:54
Akşam
19:59
Yatsı
21:23

Muğla Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Cuma

Beril eczanesi
Bodrum
Kocareis eczanesi
Datca
Seki eczanesi
Fethiye
Beyobasi eczanesi
Koycegiz
Can özsoy eczanesi
Koycegiz
Pinar eczanesi
Marmaris
Karadeniz eczanesi
Milas
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.