YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Sezonun ilk limonları 15 Eylül'de ihracat yolcusu

Sezonun ilk limonları 15 Eylül'de ihracat yolcusu

06.09.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun ilk limonları 15 Eylül'de ihracat yolcusu

İZMİR (AA) - Sezonun ilk hasat edilen narenciye ürünü mayer türü limonda ihracat, 15 Eylül'de başlıyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, rengi, tadı ve eşsiz aromasıyla sezonun olgunlaşan ilk limonu mayer türünün çok kıymetli olduğunu belirtti.

Narenciye sezonunun mayer limonuyla başlayacağını vurgulayan Uçak, şunları kaydetti:

"Mayer limonu 75 milyon dolarlık döviz girdisiyle toplam limon ihracatımızdan yüzde 25 pay alıyor. 2020 yılında 152 bin ton mayer limonu ihraç ederken 2021 yılında 180 bin tona yükselttik. 2021 yılında toplamda 49 ülkeye ihracatımız var. Narenciye ihracatımızın yüzde 70'ine yakınını gerçekleştirdiğimiz Slav ülkeleri, Balkanlar, Avrupa ve Irak mayer limonu ihracatımızda da ilk sırada. 8 Eylül'de kesimine 15 Eylül'den itibaren de ihracına başlayacağımız kıymetli ürünümüzün bol, bereketli ve kazançlı olması diliyorum. 2022-2023 sezonunda mayer limonunda 100 milyon dolar ihracat hedefliyoruz."

Türkiye'nin geçen sezon 935 milyon dolarlık narenciye ihracatı gerçekleştirdiğini aktaran Uçak, bu dönemde ise hedefin 1 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Türkiye geneli limon rekoltesini 1 milyon 46 bin ton olarak öngördüklerini aktaran Uçak, "Dünya limon üretiminde 1 milyon ton ile 4'üncü sıradayız. Geçen sene limonda küresel ısınmadan dolayı fiyat tutturamamıştık. Bu sezon 2021 yılına göre rekolte düşük ancak bahçelerde hastalık ve zararlı bakımından bir sorunumuz yok. 2022-2023 döneminde daha iyi bir sezon geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyorİzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
MKE Ankaragücü'nden açıklama:MKE Ankaragücü'nden açıklama:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldı
Anahtar Kelimeler:
limon İhracat rekolte

İzmir Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
05:13
Sabah
06:38
Öğle
13:15
İkindi
16:51
Akşam
19:42
Yatsı
21:01
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İsveç'ten büyük hata! Alay konusu oldular

İsveç'ten büyük hata! Alay konusu oldular

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

Canlı yayında dehşeti yaşadı! Önünde yazanları bile okuyamadı

Canlı yayında dehşeti yaşadı! Önünde yazanları bile okuyamadı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.