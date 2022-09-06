Sezonun ilk limonları 15 Eylül'de ihracat yolcusu

İZMİR (AA) - Sezonun ilk hasat edilen narenciye ürünü mayer türü limonda ihracat, 15 Eylül'de başlıyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, rengi, tadı ve eşsiz aromasıyla sezonun olgunlaşan ilk limonu mayer türünün çok kıymetli olduğunu belirtti.

Narenciye sezonunun mayer limonuyla başlayacağını vurgulayan Uçak, şunları kaydetti:

"Mayer limonu 75 milyon dolarlık döviz girdisiyle toplam limon ihracatımızdan yüzde 25 pay alıyor. 2020 yılında 152 bin ton mayer limonu ihraç ederken 2021 yılında 180 bin tona yükselttik. 2021 yılında toplamda 49 ülkeye ihracatımız var. Narenciye ihracatımızın yüzde 70'ine yakınını gerçekleştirdiğimiz Slav ülkeleri, Balkanlar, Avrupa ve Irak mayer limonu ihracatımızda da ilk sırada. 8 Eylül'de kesimine 15 Eylül'den itibaren de ihracına başlayacağımız kıymetli ürünümüzün bol, bereketli ve kazançlı olması diliyorum. 2022-2023 sezonunda mayer limonunda 100 milyon dolar ihracat hedefliyoruz."

Türkiye'nin geçen sezon 935 milyon dolarlık narenciye ihracatı gerçekleştirdiğini aktaran Uçak, bu dönemde ise hedefin 1 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Türkiye geneli limon rekoltesini 1 milyon 46 bin ton olarak öngördüklerini aktaran Uçak, "Dünya limon üretiminde 1 milyon ton ile 4'üncü sıradayız. Geçen sene limonda küresel ısınmadan dolayı fiyat tutturamamıştık. Bu sezon 2021 yılına göre rekolte düşük ancak bahçelerde hastalık ve zararlı bakımından bir sorunumuz yok. 2022-2023 döneminde daha iyi bir sezon geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

