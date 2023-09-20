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Sezonun ilk yerli hamsisi 100 TL’den tezgahtaki yerini aldı

20.09.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yılki av sezonunda ilk kez yerli hamsi Pazar ilçesinde tezgahtaki yerini aldı.

Sezonun ilk yerli hamsisi 100 TL’den tezgahtaki yerini aldı

1 Eylül 2023 tarihinde ‘Vira bismillah’ diyen balıkçılar istavrit beklerken, ağlarına sezonun ilk yerli hamsisi takıldı. Rize-Artvin Havalimanı civarlarında avlanan hamsi Pazar ilçesinde balıkçı tezgahlarında yerini aldı. Sezonun ilk yerli hamsisi 100 TL’den satışa çıktı. Bu sene denizlerden bol çıkan hamsi hem vatandaşın hem de balıkçının yüzünü güldürüyor.

“YERLİ HAMSİ İLK DEFA BİZİM TEZGAHIMIZA GİRDİ”

Bu yılki av sezonunun ilk yerli hamsisini avladıklarını belirten Kadir Ali Şimşek, “Sezonun ilk yerli hamsisini bugün tezgâha koyduk. Sabaha karşı 6 sularında motorumuz ağ sardı. İstavrit için sarmıştık, hamsi aldık. Fazla değil ama 35-40 kasa hamsimiz oldu. Halkımıza taze yerli hamsi sunacağız. Rize-Artvin Havalimanı’nın kıyı kısımlarına istavrit ağı atmıştık, hamsi geldi. Yerli hamsi ilk defa bizim tezgahımıza girdi. Bugün hamside ’bismillah’ dedik. Güzel ve tombul bir hamsi, çok da lezzetli olur. Marmara hamsisinin fiyatı olan 100 TL’den satışa sunduk. İnşallah arkası gelir. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. Palamut şu anda yok. Güzel bir istavritimiz var” diye konuştu.

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