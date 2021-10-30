SGK'den "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü" açıklaması:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), e-Devlet'te en çok kullanılan uygulamaların başında SGK hizmetlerinin yer aldığını, böylece kağıt israfının en aza indirilerek milyonlarca ağacın doğada kalmasına katkı sağlandığını bildirdi.

Kurumdan, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, SGK'nin kamudaki dijital dönüşüm sürecinde sigortalılık, emeklilik ve sağlık alanında verilen birçok hizmetin elektronik ortama aktardığı anımsatıldı.

Bu şekilde vatandaşların hizmetlere daha kolay ve hızlı erişiminin sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün itibarıyla e-Devlet'te en çok kullanılan uygulamaların başında SGK'nin hizmetleri yer alıyor. e-Devlet uygulamalarımız aylık ortalama 65 milyon, e-SGK uygulamalarımız 1,8 milyon kişi tarafından kullanılıyor. e-reçete, e-fatura ve e-rapor uygulamalarımızdan aylık 50 milyon, MEDULA sistemimizden ise aylık 100 milyon işlem yapılıyor. Elektronik ortamda yapılan her bir işlemle, evrak, kırtasiye, posta, arşiv giderleri ve zamandan tasarruf ediyoruz. Kağıt israfını en aza indirerek milyonlarca ağacın doğada kalmasına katkı sağlıyoruz."



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