SGK'yı zarara uğrattıkları gerekçesiyle tutuksuz yargılanan 3 sanık beraat etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları gerekçesiyle tutuksuz yargılanan 3 sanık beraat etti.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan S.T. ve avukatı katıldı. Diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

S.T, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Soruşturmada reçetelerin benim tarafımdan düzenlenmediği ortaya çıktı. Herhangi bir kasıtla hareket etseydim girişleri benim yaptığımı inkar ederdim. Böyle bir yola başvurmadım, suçsuzum beraatımı talep ederim." savunması yaptı.

Sanığın avukatı da "Mütalaadaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz. Mütalaa doğrultusunda müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ederiz. Ayrıca müvekkilin aldığı uyarı cezasına ilişkin belgeyi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların "Nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediklerinin sabit olmamasından beraatına karar verdi.

- Olay

Sandıklı ilçesinde 2017'de bir eczanenin sahibi T.E, kalfası olarak çalışan K.K. ve Sandıklı Devlet Hastanesinde yoğun bakım hemşiresi S.T.'nin 20 hasta girişini görevli hekimlerin bilgisi dışında yaparak elektronik reçete tanzim ettikleri, reçeteleri poliklinik kayıtlarından silerek Sosyal Güvenlik Kurumu'nu zarara uğrattıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

