Shakhtar Donetsk Panathinaikos'a elendi! Arda Turan kenarda çılgına döndü... Genç hocayı kırmızı kart da durduramadı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, 0-0 biten ilk maçın rövanşında sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'a elendi. Shakhtar Donetsk'in genç teknik adamı Arda Turan maçın son anlarında kırmızı kart gördü ortalık karıştı...

Burak Kavuncu

Arda Turan’ın başında olduğu Shakhtar Donetsk Panatkinaikos’a penaltılar sonucu elenerek UEFA Avrupa Ligi’nden elendi. Samsunspor’un Play Off turundaki rakibi ise Yunan ekibi oldu. Maçta en dikkat çeken detay ise teknik direktör Arda Turan’ın dakikalar 82’yi gösterirken hakem tarafından oyundan atılması oldu.

HAKEMİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ!

Shakhtar Donetsk Panathinaikos a elendi! Arda Turan kenarda çılgına döndü... Genç hocayı kırmızı kart da durduramadı 1

Shakhtar Donetsk Panathinaikos a elendi! Arda Turan kenarda çılgına döndü... Genç hocayı kırmızı kart da durduramadı 2

Shakhtar teknik direktörü Arda Turan, hakemin üstüne yürümesi sonucu kırmızı kart gördü. Kendisini tribüne gönderen orta hakeme çok sinirlenen genç teknik adam sinirden yerinde duramadı.

MAÇI RİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Shakhtar Donetsk Panathinaikos a elendi! Arda Turan kenarda çılgına döndü... Genç hocayı kırmızı kart da durduramadı 3

Shahtar Donetsk’in UEFA macerasının son erdiği gecenin uzatma ve penaltılarını tribünden takip eden Arda Turan, duygularına hakim olamadı. Penaltılar sonucu elenen Ukrayna ekibinde genç hoca maç sonu oldukça üzgündü.

