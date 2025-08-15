Shakhtar Donetsk Panathinaikos'a elendi! Arda Turan kenarda çılgına döndü... Genç hocayı kırmızı kart da durduramadı

Arda Turan’ın başında olduğu Shakhtar Donetsk Panatkinaikos’a penaltılar sonucu elenerek UEFA Avrupa Ligi’nden elendi. Samsunspor’un Play Off turundaki rakibi ise Yunan ekibi oldu. Maçta en dikkat çeken detay ise teknik direktör Arda Turan’ın dakikalar 82’yi gösterirken hakem tarafından oyundan atılması oldu.

HAKEMİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ!

Shakhtar teknik direktörü Arda Turan, hakemin üstüne yürümesi sonucu kırmızı kart gördü. Kendisini tribüne gönderen orta hakeme çok sinirlenen genç teknik adam sinirden yerinde duramadı.

MAÇI RİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Shahtar Donetsk’in UEFA macerasının son erdiği gecenin uzatma ve penaltılarını tribünden takip eden Arda Turan, duygularına hakim olamadı. Penaltılar sonucu elenen Ukrayna ekibinde genç hoca maç sonu oldukça üzgündü.