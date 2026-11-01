Shakhtar Donetsk - Sporting Lizbon Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Shakhtar Donetsk ile Sporting Lizbon, 3 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Metalist Oblast Spor Kompleksi sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
İki takım, Avrupa'nın en prestijli turnuvasında önemli bir mücadele için sahaya çıkıyor. Takımlar, bu maçta galibiyet arayışında olacak.
Shakhtar Donetsk, son 5 maçında 4 galibiyet alarak güçlü bir form sergiliyor; savunmalarında yalnızca 1 gol gördüler. Sporting Lizbon ise son 5 maçında 2 galibiyet elde etti, ancak 6 gol yedikleri dikkat çekiyor.
Shakhtar Donetsk kadrosunda Prosper Obah (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Denys Tvardovskyi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Tymur Puzankov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Eguinaldo (Sakat - Omzundan Sakat), Pedrinho (Şüpheli), Marlon (Şüpheli) ve Maryan Shved (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Sporting Lizbon kadrosunda Zeno Debast (Sakat), Rodrigo Zalazar (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Nuno Santos (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
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