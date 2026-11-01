Shakhtar Donetsk - Sporting Lizbon Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Shakhtar Donetsk Salı 20:45 Sporting Lizbon

Shakhtar Donetsk ile Sporting Lizbon, 3 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Metalist Oblast Spor Kompleksi sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, Avrupa'nın en prestijli turnuvasında önemli bir mücadele için sahaya çıkıyor. Takımlar, bu maçta galibiyet arayışında olacak.

Takımların güncel form bilgileri Shakhtar Donetsk tüm kulvarlar Shakhtar Donetsk 2-0 Obolon Kiev Ukrayna Premier Ligi G

Shakhtar Donetsk 3-0 Dinamo Kiev Ukrayna Kupası G

Shakhtar Donetsk 0-0 Zorya Luhansk Ukrayna Premier Ligi B

Inter 1-0 Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi M

Shakhtar Donetsk 2-1 Kolos Kovalivka Ukrayna Premier Ligi G Sporting Lizbon tüm kulvarlar Casa Pia 0-2 Sporting Lizbon Portekiz Süper Ligi G

Sporting Lizbon 2-1 Maritimo Portekiz Lig Kupası G

Sporting Lizbon 1-2 Academico de Viseu Portekiz Süper Ligi M

Sporting Lizbon 2-3 LASK Şampiyonlar Ligi M

Lens 0-2 Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Shakhtar Donetsk, son 5 maçında 4 galibiyet alarak güçlü bir form sergiliyor; savunmalarında yalnızca 1 gol gördüler. Sporting Lizbon ise son 5 maçında 2 galibiyet elde etti, ancak 6 gol yedikleri dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular Shakhtar Donetsk 7 eksik Prosper Obah Denys Tvardovskyi Tymur Puzankov Eguinaldo Pedrinho Marlon Maryan Shved Sporting Lizbon 3 eksik Zeno Debast Rodrigo Zalazar Nuno Santos

Shakhtar Donetsk kadrosunda Prosper Obah (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Denys Tvardovskyi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Tymur Puzankov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Eguinaldo (Sakat - Omzundan Sakat), Pedrinho (Şüpheli), Marlon (Şüpheli) ve Maryan Shved (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Sporting Lizbon kadrosunda Zeno Debast (Sakat), Rodrigo Zalazar (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Nuno Santos (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.