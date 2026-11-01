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Shakhtar Donetsk - Sporting Lizbon Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Shakhtar Donetsk, Sporting Lizbon ile Şampiyonlar Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor. Maç, Metalist Oblast Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.

Shakhtar Donetsk - Sporting Lizbon Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Şampiyonlar Ligi
Shakhtar Donetsk
Salı 20:45
03.11.2026
Sporting Lizbon
Stadyum: Metalist Oblast Spor Kompleksi Yayın: tabii Spor

Shakhtar Donetsk ile Sporting Lizbon, 3 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Metalist Oblast Spor Kompleksi sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, Avrupa'nın en prestijli turnuvasında önemli bir mücadele için sahaya çıkıyor. Takımlar, bu maçta galibiyet arayışında olacak.

Takımların güncel form bilgileri
Shakhtar Donetsk

tüm kulvarlar

  • 30.10.2026 Shakhtar Donetsk 2-0 Obolon Kiev Ukrayna Premier Ligi G
  • 27.10.2026 Shakhtar Donetsk 3-0 Dinamo Kiev Ukrayna Kupası G
  • 24.10.2026 Shakhtar Donetsk 0-0 Zorya Luhansk Ukrayna Premier Ligi B
  • 21.10.2026 Inter 1-0 Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi M
  • 17.10.2026 Shakhtar Donetsk 2-1 Kolos Kovalivka Ukrayna Premier Ligi G
Sporting Lizbon

tüm kulvarlar

  • 30.10.2026 Casa Pia 0-2 Sporting Lizbon Portekiz Süper Ligi G
  • 27.10.2026 Sporting Lizbon 2-1 Maritimo Portekiz Lig Kupası G
  • 25.10.2026 Sporting Lizbon 1-2 Academico de Viseu Portekiz Süper Ligi M
  • 21.10.2026 Sporting Lizbon 2-3 LASK Şampiyonlar Ligi M
  • 13.10.2026 Lens 0-2 Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Shakhtar Donetsk, son 5 maçında 4 galibiyet alarak güçlü bir form sergiliyor; savunmalarında yalnızca 1 gol gördüler. Sporting Lizbon ise son 5 maçında 2 galibiyet elde etti, ancak 6 gol yedikleri dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular

Shakhtar Donetsk

7 eksik
Prosper Obah Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Denys Tvardovskyi Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Tymur Puzankov Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Eguinaldo Sakat Omzundan Sakat
Pedrinho Şüpheli
Marlon Şüpheli
Maryan Shved Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Sporting Lizbon

3 eksik
Zeno Debast Sakat
Rodrigo Zalazar Sakat Uyluk Sakatlığı
Nuno Santos Sakat Diz Sakatlığı

Shakhtar Donetsk kadrosunda Prosper Obah (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Denys Tvardovskyi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Tymur Puzankov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Eguinaldo (Sakat - Omzundan Sakat), Pedrinho (Şüpheli), Marlon (Şüpheli) ve Maryan Shved (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Sporting Lizbon kadrosunda Zeno Debast (Sakat), Rodrigo Zalazar (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Nuno Santos (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Shakhtar Donetsk - Sporting Lizbon maçı ne zaman?

3 Kasım 2026

Shakhtar Donetsk - Sporting Lizbon maçı saat kaçta?

20:45

Shakhtar Donetsk - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Shakhtar Donetsk - Sporting Lizbon maçında hangi oyuncular eksik?

Shakhtar Donetsk: Prosper Obah, Denys Tvardovskyi, Tymur Puzankov, Eguinaldo, Pedrinho, Marlon, Maryan Shved; Sporting Lizbon: Zeno Debast, Rodrigo Zalazar, Nuno Santos.

Shakhtar Donetsk ve Sporting Lizbon'ın ligde kaç puanı var?

Bu bilgiyi paylaşacak veride bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Sporting CP
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