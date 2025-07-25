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Shakhtar Medya Direktörü Daria Bondar'dan çok konuşulacak açıklamalar! ''Türk taraftarlar Türkiye'ye gelmemi istiyor...''

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaştığı Shakhtar Donetsk maçı için İstanbul’a gelen Shakhtar Medya Direktörü Daria Bondar, Fanatik'ten Ethem Sündük'ün sorularını yanıtladı. Bondar’ın, ‘‘Türk taraftarlar Türkiye'ye gelmemi istiyor’’ sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Shakhtar Medya Direktörü Daria Bondar'dan çok konuşulacak açıklamalar! ''Türk taraftarlar Türkiye'ye gelmemi istiyor...''
Burak Kavuncu

Arda Turan röportajı ile dikkatleri üzerine çeken Shakhtar Medya Direktörü Daria Bondar maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte sözleri…

INSTAGRAMDAN ÇOK FAZLA MESAJ ALIYORUM

Shakhtar Medya Direktörü Daria Bondar dan çok konuşulacak açıklamalar! Türk taraftarlar Türkiye ye gelmemi istiyor... 1

Bondar, “Türkiye’de bu kadar popüler olduğumu bilmiyordum. Çok fazla meslektaşım bunu bana söyledi. Instagramdan çok fazla mesaj alıyorum. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı yazıyor. Hepsi bana Beşiktaş’a gel, Türkiye’ye gel, Galatasaray’a gel diyor ama ben Shakhtar’ı gerçekten çok seviyorum. Buraya tekrar geleceğim” dedi.

''GERÇEKTEN ŞOK OLDUM''

Shakhtar Medya Direktörü Daria Bondar dan çok konuşulacak açıklamalar! Türk taraftarlar Türkiye ye gelmemi istiyor... 2

Bondar “Türkiye Ligi’ni bazen takip ediyorum bazen etmiyorum. Shakhtar’da çalışıyorum. Tüm zamanımı bu takım için harcıyorum. Burada atmosfer mükemmel. Beşiktaş taraftarı gerçekten çılgın. Pozitif şeyler söyleyebilirim. Gerçekten şok oldum ama pozitif bir şekilde” açıklamasını yaptı.

''BİZ ONU SEVİYORUZ''

Shakhtar Medya Direktörü Daria Bondar dan çok konuşulacak açıklamalar! Türk taraftarlar Türkiye ye gelmemi istiyor... 3

Arda Turan’dan övgü dolu sözlerle bahseden Ukraynalı muhabir, “Arda Turan takımdaki herkese saygı duyuyor. Çalışanlara da oyunculara da saygı gösteriyor. Konuşuyor, destekliyor ve motive ediyor. O bir efsane ve biz onu seviyoruz. Onunla çalıştığımız için şanslıyız. O herkes için en doğru sözleri bulacaktır. Farklı yollarla herkesi motive edebilir. O çılgın biri. Bazen de agresif. Fakat bize güç veren onun karakteri. Ülkemiz şu anda tam olarak buna ihtiyaç duyuyor. O bir efsane ve çok ünlü biri. Ama öncelikle insan kalmayı başarabilmiş” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Muhabir Shakhtar Donetsk Arda Turan
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