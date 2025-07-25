Shakhtar Medya Direktörü Daria Bondar'dan çok konuşulacak açıklamalar! ''Türk taraftarlar Türkiye'ye gelmemi istiyor...''

Arda Turan röportajı ile dikkatleri üzerine çeken Shakhtar Medya Direktörü Daria Bondar maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte sözleri…

INSTAGRAMDAN ÇOK FAZLA MESAJ ALIYORUM

Bondar, “Türkiye’de bu kadar popüler olduğumu bilmiyordum. Çok fazla meslektaşım bunu bana söyledi. Instagramdan çok fazla mesaj alıyorum. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı yazıyor. Hepsi bana Beşiktaş’a gel, Türkiye’ye gel, Galatasaray’a gel diyor ama ben Shakhtar’ı gerçekten çok seviyorum. Buraya tekrar geleceğim” dedi.

''GERÇEKTEN ŞOK OLDUM''

Bondar “Türkiye Ligi’ni bazen takip ediyorum bazen etmiyorum. Shakhtar’da çalışıyorum. Tüm zamanımı bu takım için harcıyorum. Burada atmosfer mükemmel. Beşiktaş taraftarı gerçekten çılgın. Pozitif şeyler söyleyebilirim. Gerçekten şok oldum ama pozitif bir şekilde” açıklamasını yaptı.

''BİZ ONU SEVİYORUZ''

Arda Turan’dan övgü dolu sözlerle bahseden Ukraynalı muhabir, “Arda Turan takımdaki herkese saygı duyuyor. Çalışanlara da oyunculara da saygı gösteriyor. Konuşuyor, destekliyor ve motive ediyor. O bir efsane ve biz onu seviyoruz. Onunla çalıştığımız için şanslıyız. O herkes için en doğru sözleri bulacaktır. Farklı yollarla herkesi motive edebilir. O çılgın biri. Bazen de agresif. Fakat bize güç veren onun karakteri. Ülkemiz şu anda tam olarak buna ihtiyaç duyuyor. O bir efsane ve çok ünlü biri. Ama öncelikle insan kalmayı başarabilmiş” şeklinde konuştu.