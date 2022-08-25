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  4. Shakira'ya ihanet eden eski aşkı Gerard Pique, sevgilisi ile kameralara yakalandı!

Shakira'ya ihanet eden eski aşkı Gerard Pique, sevgilisi ile kameralara yakalandı!

25.08.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Shakira - Gerard Pique aşkı ünlü futbolcunun ihaneti nedeniyle Haziran ayında sona erdi. Ünlü çiftin 12 yıllık birlikteliklerini noktaladıklarını duyurmasının üstünden çok geçmeden Gerard Pique Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique yeni sevgilisi Clara Chia Marti ile kameralara yakalandı. Takım arkadaşının kardeşiyle birliktelik yalayan Gerard Pique bu fotoğrafın ardından gündem oldu.

Shakira'ya ihanet eden eski aşkı Gerard Pique, sevgilisi ile kameralara yakalandı!

Latin müziğin sevilen ismi Shakira, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique ile olan 12 yıllık birliktliğini ihanet skandalı sonrası sonlandırmıştı. Gerard Pique'nin yeni bir aşka yelken açtığı söyleniyordu. Shakira'nın eski aşkı Gerard Pique yeni sevgilisiyle yine kameralara yakalandı.

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23 yaşındaki Clara Chia Marti ile birlikteliğini saklamayan Gerard Pique, basına yansıyan fotoğrafların ardından bir kez daha gündem oldu.

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SHAKİRA VE GERARD PİQUE'NİN 12 YILLIK BİRLİKTELİĞİ

Gerard Pique, 2010 Dünya Kupası'nda başayan büyük aşkın sona ermesinin ardından Barcelona'dan takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle birlikte olduğu iddiaları ile gündeme gelmişti.

Ünlü futbolcunun Shakira'yı bir organizasyon firmasının müdürüyle aldattığı öne iddia edilmişti.

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Pique daha sonra takım arkadaşı Ferran Torres'in kız kardeşiyle görüntülenmişti.

Girona'daki bir festivalde fotoğrafları çekilen Gerard Pique'nin yanındaki kadının, Ferran Torres'in kız kardeşi Clara Torres olduğu anlaşılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Shakira Ferran Torres Gerard Pique barcelona
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