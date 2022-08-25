Shakira'ya ihanet eden eski aşkı Gerard Pique, sevgilisi ile kameralara yakalandı!

Latin müziğin sevilen ismi Shakira, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique ile olan 12 yıllık birliktliğini ihanet skandalı sonrası sonlandırmıştı. Gerard Pique'nin yeni bir aşka yelken açtığı söyleniyordu. Shakira'nın eski aşkı Gerard Pique yeni sevgilisiyle yine kameralara yakalandı.

23 yaşındaki Clara Chia Marti ile birlikteliğini saklamayan Gerard Pique, basına yansıyan fotoğrafların ardından bir kez daha gündem oldu.

SHAKİRA VE GERARD PİQUE'NİN 12 YILLIK BİRLİKTELİĞİ

Gerard Pique, 2010 Dünya Kupası'nda başayan büyük aşkın sona ermesinin ardından Barcelona'dan takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle birlikte olduğu iddiaları ile gündeme gelmişti.

Ünlü futbolcunun Shakira'yı bir organizasyon firmasının müdürüyle aldattığı öne iddia edilmişti.

Pique daha sonra takım arkadaşı Ferran Torres'in kız kardeşiyle görüntülenmişti.

Girona'daki bir festivalde fotoğrafları çekilen Gerard Pique'nin yanındaki kadının, Ferran Torres'in kız kardeşi Clara Torres olduğu anlaşılmıştı.



