MAGAZİN

Shakira'ya İstanbul'da baklavalı karşılama!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.07.2018 00:32 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, dünya turnesi kapsamında konser vermek üzere İstanbul’a geldi. Türk gazeteciler şarkıcıya baklava ikram etti.

Shakira'ya İstanbul'da baklavalı karşılama!

Shakira ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Havalimanından ilk olarak, Shakira'nın anne, babası ile Brezilya forması giyen iki çocuğu çıkış yaptı.

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Ardından çıkış yapan Shakira'ya magazin gazetecileri baklava ikram etti. Baklavayı görünce şaşıran Shakira bunun üzerine Türkçe olarak, "Teşekkür ederim, görüşürüz" diyerek kendisi için bekletilen araca binip havalimanından ayrıldı. Geceyi Tarabya'da geçirecek olan Shakira, El Dorado turnesi kapsamındaki yarın İstanbul'da konser verecek.

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Shakira Shakira istanbul

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