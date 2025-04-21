Şaşırtan aşk! Elizabeth Hurley ile Billy Ray Cyrus aşkını ilan etti...

İngiliz oyuncu ve şarkıcı Elizabeth Hurley yeni bir aşka yelken açtı. Son dönemde oğlunun filminde rol aldığı için gündeme gelen Hurley tanıdık bir isimle beraber.

59 yaşındaki ünlü isim, ABD'li şarkıcı Billy Ray Cyrus ile aşk yaşıyor.

Aşklarını sosyal medyadan ilan eden Elizabeth Hurley ile Billy Ray Cyrus, Paskalya kutlaması yaptı. Ünlü çiftin aşk dolu karesine binlerce beğeni ve yorum geldi.

28 YILLIK EŞİNDEN 2022'DEN AYRILDI

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus’un babası olan Billy Ray Cyrus, 28 yıllık eşi Tish Cyrus’tan 2022'de ayrıldı.

Miley, Noah,Brandi, Trace, Braison ve Christopher Cody adında 6 çocuğu bulunan Cyrus, Ekim 2023'te kendinden yaşça küçük Avustralyalı şarkıcı Firerose ile evlendi. Çiftin evliliği Mayıs 2024'te sona erdi.