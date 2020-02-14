Shane Larkin, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;
"FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ankara’da 21 Şubat 2020 Cuma günü Hollanda ve 24 Şubat 2020 Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımımızda Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu raporu sonucunda Shane Larkin’in; 10 gün boyunca forma giyemeyeceği belirtildi."
(DHA)
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