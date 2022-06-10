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Shane Larkin iki yıl daha Anadolu Efes forması giyecek!

10.06.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BeIN Sport, Anadolu Efes'in milli oyun kurucu Shane Larkin ile iki yıllık sözleşme yenilediğini duyurdu.

Shane Larkin iki yıl daha Anadolu Efes forması giyecek!

Turkish Airlines Euroleague'de son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes, süper yıldızı Shane Larkin ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Önümüzdeki sezon kadro planlamasında ciddi bir revizyona gitmeye hazırlanan Anadolu Efes'te, bu doğrultuda geleceği en çok merak edilen iki isim Shane Larkin ve Vasilije Micic'ti. Lacivert beyazlılar gündemde birçok transfer iddiası yer alan milli oyuncuyu takımda tutmayı başardı.

2018'de transfer olduğu lacivert-beyazlı kulüpte kısa zamanda iki lig, iki de Euroleague şampiyonluğu yaşayan Larkin, Avrupa'nın en önemli isimleri arasında gösteriliyor.

Bu sezon kupayla taçlanan Euroleague yolculuğunda 39 maçta forma giyen yıldız isim, 15 sayı - 5,3 asist - 3 ribaund ve 19 verimlilik ortalamalarıyla sezonu geçerken, Fınal Four'da da 15,5 sayı ve 5,5 asist ile önemli katkı sağladı.

CSKA Moskova'dan Will Clyburn'u kadroya katarak önemli bir transfere imza atan Anadolu Efes'te, Ante Zizic hamlesinin de kısa sürede açıklanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
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