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Shane Long Premier Lig tarihinin en erken golünü kaydetti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.04.2019 07:55 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Ligi erteleme maçında Watford, sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Southampton 7. saniyede Shane Long’un attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekibi öne geçiren Shane Long bu golle Premier Lig tarihine adını yazdırdı.

Shane Long Premier Lig tarihinin en erken golünü kaydetti

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Tottenham Hotspur, sahasında Brighton Hove Albion'ı 1-0 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi eleyerek yarı finale yükselen Tottenham Hotspur, sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Brighton Hove Albion'ı ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Tottenham Hotspur'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Christian Eriksen attı.

Bu galibiyetin ardından Tottenham Hotspur puanını 70'e çıkarırken, Brighton Hove Albion 34 puanda kaldı.

PREMIER LİG'İN EN ERKEN GOLÜ

Gecenin diğer mücadelesinde Southampton deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 7. saniyesinde Southampton'ı öne geçiren golü kaydeden 32 yaşındaki İrlandalı futbolcu Shane Long, Premier Lig tarihinin en erken golüne imza attı.

Watford'a beraberliği getiren gol ise 90. dakikada Andre Gray'den geldi.

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Anahtar Kelimeler:
southampton Premier Lig ingiltere premier ligi

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