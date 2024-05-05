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Sharon Stone'un Kurtlar Vadisi itirafına Ertuğrul Özkök'ten tepki! O da setteymiş... Kazancına değindi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.05.2024 07:52
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TRT World'e konuk olan Sharon Stone'un yıllar sonra yaptığı 'Kurtlar Vadisi' itirafı gündemde. ABD'li ünlü oyuncu Sharon Stone'un, 2005'te Andy Garcia ile birlikte konuk oyuncu olarak rol aldığı 'Kurtlar Vadisi' hakkındaki sözlerine o günlerde sette olan Ertuğrul Özkök'ten tepki geldi.

Sharon Stone'un Kurtlar Vadisi itirafına Ertuğrul Özkök'ten tepki! O da setteymiş... Kazancına değindi

Efsane oyuncu Sharon Stone'un, 2005'te Andy Garcia ile birlikte konuk oyuncu olarak rol aldığı 'Kurtlar Vadisi' hakkındaki itirafı gündem oldu.

TRT World'e konuk olan Sharon Stone, 'Kurtlar Vadisi' hakkında "Sahnelerin konusunu bilmiyorduk. Kaybolmuş haldeydik. Çok büyük büyük bir sette, dev bir malikaneydik. Kimse İngilizce konuşmuyordu. Onların bize ne dediğini bilmiyorduk. Sadece biz onlara ne diyoruz, onu biliyorduk" demişti.

O günlerde sette bulunan Ertuğrul Özkök 10Haber'deki yazısında bu sözlere itiraz etti. Setin yüzde 80'inin Amerikalı çalışanlar olduğunu söyleyen Özkök bu açıklamaya anlam verememiş.

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Gazeteci sette olduğunu söyleyerek Necati Şaşmaz'ın da o dönem 7 yıl Amerika'da yaşadığını ve İngilizce bildiğini ifade etti.

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Ertuğrul Özkök devamında ise "Bu konuda doğru olan tek şey ikisinin de dizinin
bir bölümünde üç beş dakikalık bir sahne için bugün bile büyük sayılacak bir meblağ
almasıydı. Yani Sharon Stone o günü tam hatırlamıyor. Ama söyledikleri doğru olsaydı onun adına çok üzülürdüm" dedi.

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