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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aşk pozlarında o detay dile düştü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.05.2024 07:30
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Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, sosyal medya hesabından eşiyle romantik karelerini paylaştı. Sinem Kobal'ın ayağı ise sosyal medyanın diline düştü.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aşk pozlarında o detay dile düştü

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren 2020’de Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına alan Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Oyuncu eşi Kenan İmirzalıoğlu ile romantik pozlarını paylaşan Sinem Kobal yine beğeni topladı.

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Yönetmen Cem Karcı'nın doğum gününe katılan çiftin kareleri beğeni toplarken bir detay da dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

Sinem Kobal'ın baş parmağının birinin dışarıda kalması sosyal medyanın diline düştü.

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Oyuncunun ayaklarını görenler "O ne ya?", "O da öyle bir ayak", "Tövbe o ne biçim ayak" yorumlarında bulundu.


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Sinem Kobal Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu
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