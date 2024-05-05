Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aşk pozlarında o detay dile düştü

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren 2020’de Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına alan Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Oyuncu eşi Kenan İmirzalıoğlu ile romantik pozlarını paylaşan Sinem Kobal yine beğeni topladı.

Yönetmen Cem Karcı'nın doğum gününe katılan çiftin kareleri beğeni toplarken bir detay da dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

Sinem Kobal'ın baş parmağının birinin dışarıda kalması sosyal medyanın diline düştü.



Oyuncunun ayaklarını görenler "O ne ya?", "O da öyle bir ayak", "Tövbe o ne biçim ayak" yorumlarında bulundu.







