SPOR

Sheffield United 12 yıl sonra Premier Lig'e yükseldi!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.04.2019 20:20 | Son Güncelleme

Sheffield United, Leeds United'ın Aston Villa maçında puan kaybetmesiyle Norwich'in ardından Premier Lig'e yükselen 2. takım oldu.

Sheffield United 12 yıl sonra Premier Lig'e yükseldi!

Sahasında Blackburn Rovers'ı 2-1 yenen Norwich City, bu sezon Premier Lig'e yükselen ilk takım olmuştu. Norwich City en son 3 yıl önce Premier Lig'de mücadele etmişti. Championship'te 91 puana ulaşan Norwich'in toplamda sekiz sezonluk bir Premier Lig tecrübesi var.

Sheffield United, 88 puanla İngiltere Championship'te ilk 2 sırayı garantileyerek 12 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü.

Sahasında Ipswich Town’u 2-0 mağlup eden Sheffield United, Leeds'in Aston Villa maçında puan kaybetmesiyle Norwich'in ardından Premier Lig'e yükselen 2. takım oldu.

Sheffield United son olarak 2006-2007 sezonunda Premier Lig’de mücadele etmişti.

Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleriYeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri
City şampiyonluk ateşini yaktı!City şampiyonluk ateşini yaktı!
Leicester Arsenal'i dağıttı!Leicester Arsenal'i dağıttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sheffield United İngiltere Premier Lig

En Çok Okunan Haberler

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

F.Bahçe şokta! 12 maç ceza alabilir

F.Bahçe şokta! 12 maç ceza alabilir

Galatasaray'dan Hagi bombası

Galatasaray'dan Hagi bombası

Efsane isim geri dönüyor

Efsane isim geri dönüyor

Talisca çıldırdı! Yine durduramadılar

Talisca çıldırdı! Yine durduramadılar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

VAR kayıtlarında çıktı! Cüneyt Çakır...

VAR kayıtlarında çıktı! Cüneyt Çakır...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Premier Lig'de rekor transfer!

Premier Lig'de rekor transfer!

Küme düşen ilk takım belli oldu!

Küme düşen ilk takım belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sheffield United 12 yıl sonra Premier Lig'e yükseldi!

Tarihi başarı! 12 yıl sonra Premier Lig'deler

Burnley 0 - 1 Manchester City (İngiltere Premier Ligi)

City şampiyonluk ateşini yaktı!

Leicester City 3 - 0 Arsenal (İngiltere Premier Ligi)

Leicester Arsenal'i dağıttı!

Tottenham 0 - 1 West Ham United (Premier Lig)

Tottenham'a ilk darbe West Ham'dan

Liverpool Premier Lig'de şampiyonluk yarışı bırakmıyor

Liverpool yarışı bırakmıyor

Real Madrid Hazard ve Pogba’yı transfer gündemine aldı

Hazard ve Pogba, Real'in gündeminde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.