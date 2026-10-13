Galatasaray-Barcelona maçı öncesi muhtemel 11'ler netleşti! Sarı-kırmızılılardan Victor Osimhen kararı

UEFA Şampiyonlar Ligi 36 takımlı lig aşamasının ilk haftasında deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup olan Galatasaray, Barcelona karşısında ilk 3 puanını alarak gruptaki iddiasını güçlendirmek istiyor. İspanyol temsilcisi Barcelona ise ilk maçında Feyenoord'u 5-1 gibi farklı bir skorla geçmeyi başarmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner bu mücadelede kadroda yer alamayacak. Konuk ekipte ise Raphinha, Andreas Christensen, Frenkie de Jong ve Roony Bardghji sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a getirilmedi.

MUHTEMEL 11'LER VE OSIMHEN KARARI!

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Leao, Osimhen.

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi, Jesus.

OKAN BURUK'UN 150. GALİBİYET HEDEFİ VE İLKAY'IN HEYECANI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 212. resmi maçında 150. galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Futbolculuk döneminde Galatasaray'ın Barcelona'yı yendiği tek maçta sahadayken galibiyete katkı sağlayan Buruk, aynı başarıyı teknik adamlık kariyerine de taşımak istiyor. Sarı-kırmızılıların tecrübeli orta sahası İlkay Gündoğan ise şans bulması halinde 2023-2024 sezonunda formasını terlettiği eski takımı Barcelona'ya karşı ilk kez sahaya çıkacak.

BARCELONA'NIN ETKİLEYİCİ SEZON BAŞLANGICI

Geri kalan bölümde çıktığı 9 resmi maçın tamamını kazanarak LaLiga'da 8'de 8 yapan ve Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Barcelona, bu süreçte rakip filelere 39 gol gönderdi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 44 maçta da gol atan İspanyol devine karşı Galatasaray, iç sahadaki güçlü performansına güveniyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı son 11 karşılaşmada yalnızca 1 mağlubiyet alarak RAMS Park'taki başarılı grafiğini sürdürdü.

OKAN BURUK AVRUPA'DA 40. MAÇINA ÇIKIYOR

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Barcelona karşılaşmasıyla birlikte sarı-kırmızılı kulübün başında Avrupa kupalarındaki 40. müsabakasına çıkacak. Buruk yönetiminde daha önce 39 Avrupa maçına çıkan Galatasaray; bu karşılaşmalarda 15'er galibiyet ve mağlubiyet ile 9 beraberlik elde etti. Fatih Terim'in ardından Galatasaray tarihinde Avrupa'da en fazla maça çıkan ikinci teknik adam konumundaki Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiği galibiyetlerle de organizasyon tarihinin en başarılı Türk teknik direktörü unvanını elinde bulunduruyor.

DEVLER LİGİ VE ELEME PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk döneminde Şampiyonlar Ligi ana tablosunda çıktığı 19 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise oynadığı 8 maçta 5 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, başarılı bir eleme grafiği çizdi. Geçtiğimiz sezon Devler Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselme başarısı gösteren Buruk'un ekibi; Manchester United, Tottenham, Liverpool, Ajax ve Juventus gibi Avrupa devlerine karşı kazanarak önemli zaferlere imza attı.

İSPANYOL RAKİPLERE KARŞI 37. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde İspanya temsilcileriyle bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Bu kulvarda 8'er galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 20 kez sahadan mağlup ayrıldı. İspanyol ekiplerine karşı elemeli turlarda 7 kez eşleşen Galatasaray, tek tur atlama başarısını 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalinde Real Mallorca'yı eleyerek elde etmişti.

BARCELONA'YA KARŞI TARİHİ İSTATİSTİKLER

Sarı-kırmızılılar, İspanyol devi Barcelona ile tarihinde oynadığı 10 resmi müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, Katalan ekibine karşı tek galibiyetini 23 Kasım 1994 tarihinde Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2-1'lik skorla elde etmişti. Barcelona ise Türk takımlarıyla oynadığı toplam 16 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken; Türk temsilcilerine karşı aldığı mağlubiyetleri Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş karşısında yaşadı.