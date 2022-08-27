SHEPHERD'S PİE: Masterchef shepherd's pie nasıl yapılır? Shepherd's pie (çoban payı) tarifi malzemeleri ve yapılışı

Masterchef'te ana kadroya girebilmek için son kez yarışacak olan yedek yarışmacılar bu akşam mücadele verecek. Masterchef'in 27 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümünde, yarışmacılar finalist olabilmek için mücadele ederek en güzel shepherd's pie tarifini şeflere sunmaya çalışacaklar. Programı yakından takip eden izleyiciler shepherd's pie tarifinin nasıl yapıldığını ve malzemelerini internet üzerinden sorgulamaya başladı. Shepherd's pie (çoban payı) tarifini denemek isteyenler için shepherd's pie tarifinin malzeme listesini ve yapılışını haberimizde bulabilirsiniz...

SHEPHERDS PİE (ÇOBAN PAYI) TARİFİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Shepherd's pie tarifi çoban payı anlamına gelmektedir. Shepherd's pie ingiliz kökenli bir turta tarifidir. Bu tarif patates püresi ile yapılan kıymalı bir turtadır.

SHEPHERDS PİE TARİFİ MALZEMELER

500 gram kıyma

1 soğan

1 havuç

1 su bardağı bezelye

1 kase mantar

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım demet taze nane

1 yemek salça

Yarım su bardağı sıcak su

Püre için:

500 gram haşlanmış patates

1 yemek kaşığı tereyağ

Yarım su bardağı süt

Tuz

1 su bardağı kaşar rendesi

SHEPHERDS PİE TARİFİ NASIL YAPILIR?

İnce doğranmış soğan, küp küp doğranmış havuçla 2-3 dk kavrulur. Dilimlenmiş mantarlar eklenip suyunu salıp çekene kadar kavrulur ve bir tabağa alınır.

Daha sonra kıyma kavrulur, diğer sebzeler ve salça eklenir. Bezelye eklenip yarım bardak su eklenir. Tuz, baharatlar ve taze nane eklenir.

Kavrulan harç borcama aktarılır. Haşlanan patatesler soyulup süt ve tereyağ ile karıştırılıp çatalla ezilir. Borcamdaki harcın üzerine yayılır.

170 derece fırında 15 dk kadar pişirilir. Fırından alınan yemeğe kaşar eklenir ve kaşar kızarana kadar tekrar fırınlanır.

AFİYET OLSUN!



