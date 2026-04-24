Shomurodov, kariyer sezonunda ligde 20. golünü kaydetti

Başakşehir’in golcü oyuncusu Eldor Shomurodov, Kasımpaşa maçında 2 kez fileleri havalandırarak, Süper Lig’deki gol sayısını 20’ye çıkardı.

Emre Şen
Eldor Shomurodov

ÖZB Özbekistan
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 4-0 mağlup etti. Mücadelenin 5. dakikasında Yusuf Sarı’nın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Eldor Shomurodov, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Karşılaşmanın 87. dakikasında ise Ivan Brnic’in sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte kafayı vuran Shomurodov, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru 4-0’a taşıdı.

Attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından olan Özbek futbolcu, Süper Lig’deki gol sayısını 20’ye yükseltti. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon sergilediği performansla kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşarken, turuncu-lacivertli formayla ligde 31 maçın tamamında görev aldı. Shomurodov, ligde 20 golün yanı sıra 4 asistlik de katkı sağladı.

GOL KRALLIĞI YARIŞIŞINDA TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Eldor Shomurodov, daha önce 2019-2020 sezonunda FC Rostov formasıyla 28 maçta 11 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.

Eldor Shomurodov, gol sayısını 20’ye yükselterek gol krallığı yarışışında takibini sürdürdü. Attığı 22 golle zirvede yer alan Trabzonspor’un golcüsü Paul Onuachu’nun ardından ikinci sırada bulunan Özbek futbolcu yarışı son haftalara taşıdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisiKadın Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi
Türkiye Kupası'nda maç öne çekildi!Türkiye Kupası'nda maç öne çekildi!
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Eldor Shomurodov
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Durdurulan araçtan servet çıktı! Külçe külçe altın ve döviz

Durdurulan araçtan servet çıktı! Külçe külçe altın ve döviz

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

