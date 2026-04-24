Shomurodov, kariyer sezonunda ligde 20. golünü kaydetti

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 4-0 mağlup etti. Mücadelenin 5. dakikasında Yusuf Sarı’nın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Eldor Shomurodov, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Karşılaşmanın 87. dakikasında ise Ivan Brnic’in sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte kafayı vuran Shomurodov, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru 4-0’a taşıdı.

Attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından olan Özbek futbolcu, Süper Lig’deki gol sayısını 20’ye yükseltti. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon sergilediği performansla kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşarken, turuncu-lacivertli formayla ligde 31 maçın tamamında görev aldı. Shomurodov, ligde 20 golün yanı sıra 4 asistlik de katkı sağladı.

GOL KRALLIĞI YARIŞIŞINDA TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Eldor Shomurodov, daha önce 2019-2020 sezonunda FC Rostov formasıyla 28 maçta 11 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.

Eldor Shomurodov, gol sayısını 20’ye yükselterek gol krallığı yarışışında takibini sürdürdü. Attığı 22 golle zirvede yer alan Trabzonspor’un golcüsü Paul Onuachu’nun ardından ikinci sırada bulunan Özbek futbolcu yarışı son haftalara taşıdı.